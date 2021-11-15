德國流行病研究機構羅伯特科赫研究所在15日，公布當天以過去七日計算的每十萬人新冠確診率，結果從前一天的289人上升至303人創新高，迄今累計死亡近9.8萬人。正談判組閣的社民黨、自民黨與綠黨，計劃加強防疫措施阻止疫情擴散。