德國流行病研究機構羅伯特科赫研究所在15日，公布當天以過去七日計算的每十萬人新冠確診率，結果從前一天的289人上升至303人創新高，迄今累計死亡近9.8萬人。正談判組閣的社民黨、自民黨與綠黨，計劃加強防疫措施阻止疫情擴散。

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