德國新冠確診率創新高 三大黨擬加強防疫措施 20:282021/11/15 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國流行病研究機構羅伯特科赫研究所在15日，公布當天以過去七日計算的每十萬人新冠確診率，結果從前一天的289人上升至303人創新高，迄今累計死亡近9.8萬人。正談判組閣的社民黨、自民黨與綠黨，計劃加強防疫措施阻止疫情擴散。 大陸＋70例本土 源頭恐為冷凍物流 資本市場旺 投資型保單估賣破5千億創新高 #德國 #新冠確診 #創新高 #加強防疫措施 #大黨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 網紅經濟發威 美而快Q3每股賺1.11元 04:102021/11/15 證券．權證 境外移入＋9例 確診個案無新增死亡 15:122021/11/15 生活 公股銀行攻財管 各顯神通 04:102021/11/15 投資理財 通膨撼動拜登執政 財經龍頭忙出面滅火 10:482021/11/15 國際 嘉義市滿千送百爆人潮也爆民怨 市府加強分流防疫 19:022021/11/15 生活 印度神童4大預言都成真 下波重災時間點曝光 08:572021/11/15 生活 《傳產》花敬群：不樂見房市脫軌 配套措施討論中 12:332021/11/15 財經 本土再＋0 境外移入新增9例 全遭突破性感染 13:512021/11/15 生活 社評／恢復兩岸交流不能只說不做 04:102021/11/15 焦點新聞 玉山金控連8年入選「道瓊永續指數」再創台灣金融業紀錄 15:532021/11/15 財經 遼寧大連昨增25例本土確診 涉5名食品公司員工 14:212021/11/15 兩岸 財經熱門新聞 領老美錢又想赴陸！英特爾詭計遭揭穿 台積電這動作狂勝 - 財經 下一波半導體設備大爆發 挖出12檔「隱藏版好股」 - 財經 陸喊中芯成長超車台積電 梁孟松曾說這句話潑冷水 - 財經 聯電子公司產能爆滿 這檔同名股票鎖漲停 散戶堅決不認錯 - 財經 1則短訊踩到美國底線！龍頭企業CEO遭轟下台 道歉也沒用 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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