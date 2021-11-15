全球管理諮詢公司麥肯錫近日發佈最新研究《未來十年塑造大陸消費增長的五大趨勢》，預測按購買力平價（PPP）計算，大陸或將成為全球最大的消費經濟體。該研究更指出，未來10年大陸對消費成長的貢獻也將繼續居於全球領先，約有1／4的消費成長或將來自大陸。

麥肯錫全球資深董事合夥人、麥肯錫大陸區消費與零售諮詢業務負責人澤沛達（Daniel Zipser）表示，無論在新技術的接納度、人口結構的變化，或消費行為的變化方面，大陸消費者都處在最前沿，這些演變將可能重塑整個全球消費市場。

據《齊魯晚報》引述麥肯錫的研究指出，未來10年大陸消費成長主要源於5大因素。首先大陸新興消費階層是全球眾多消費品的成長引擎。到2030年大陸的中高以上收入家庭數量可能增至約4億，接近歐洲和美國的總和。

尤其針對中高收入以上族群的消費品來說，大陸正成長為重要市場。比起大陸在全球GDP的占比，在品質消費品、高端消費品類中的支出占全球市占率還要更高。

其次，大陸城市消費者集中於一線城市，非一線城市也可能是未來的動力來源，預計未來大陸約有90％消費增長來自城市。第三則觀察到消費者的態度轉變正驅動大陸本土品牌的成長，大陸國潮已經崛起，促使消費者產生對本土品牌的支持。

此外，大陸的數位化消費者正在創造海量數據池，讓大陸科技企業著力創新商業模式，體現在多種多樣的電子商務、數位支付、食品配送、醫療保健和出行服務等方面。大陸消費者也始終保持著嘗試數位創新的熱情。

最後一點則是，在商業模式創新、技術驅動的單位成本下降和全新購買行為等因素影響下，大陸市場的消費曲線正在發生變化，而大陸的技術企業也正處於這種曲線變化的全球最前沿。