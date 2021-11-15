立委何欣純15日率立院經濟委員會赴台中港，考察中油天然氣接收站運作及離岸風電國產化建設。（陳淑娥攝）

政府近年來致力推動能源轉型，立委何欣純15日率立院經濟委員會赴台中港，考察中油天然氣接收站運作及離岸風電國產化建設。何欣純表示，台中港與苗栗通霄有一條通聯海管，若出現狀況，可經由陸管加以備援，期盼明年完成延宕已久的陸管工程。

何欣純今日率立院經濟委員會赴中油公司了解天然氣接收站及離岸風電國產化建設，經濟部長王美花也出席，中二選區立委補選參選人林靜儀則以何欣純顧問身分前往。

台灣近年來用電大增，為減少燒煤對環境衝擊，天然氣7年來用量已增加3成多，所有管線輸送能力都也幾近飽和；目前中油公司正在構建台中到通霄的陸管，規劃供應北部民營電廠及工業民生用戶新增需求。

王美花表示，第三接收站如果不蓋起來，8、9號機就沒有氣可用，永安接收站供的量一直在增加，未來會更大，這邊壓力本來就很大；而台中接收站部分，洩收跟供應量都非常吃緊。

何欣純指出，目前台中港與苗栗通霄有一條通聯海管，如果出現狀況，就可以經由這條新增的陸管加以備援，穩定台灣整體供氣量能，她期盼明年完成延宕已久的陸管工程。

何欣純表示，台灣能源政策轉型，減煤、增氣、展綠、非核是首要工作，也是降低空汙的具體策略，台中液態天然氣廠自2009年正式營運後，主要供應中、北部電廠、工業用戶及民生用氣，並藉由天然氣輸氣管網，與高雄永安站相互備援，以海管傳輸至苗栗通霄，繼續向北傳送，就是「南氣北送」。

一行人隨後並轉往國內第一座完工的風力發電裝卸碼頭繼續考察，何欣純說，離岸風電產業往採「國家隊」模式產業策略聯盟邁進，包含「風力機組」、「水下基礎」、「電力設施」與「海事工程」4大系統產業，引進本土業者進入供應鏈，全力拓展離岸風力產業國產化的能量，目前相關供應鏈廠商累積投資金額已近500億。

何欣純指出，政府投資台中港離岸風電作業碼頭總經費高達28億，目前已完成改建編號＃5A及興建＃5B、＃106碼頭，今年再擴充2座重件碼頭，未來也將納入規劃朝＃5~＃8碼頭推展，再有不足則更向38、＃39碼頭延伸，以設置專區方式，滿足離岸風電產業需求，全力朝向國產化邁進。