櫃買中心表示，上櫃公司應於今（15）日完成公告申報110年第3季財務報告之家數為790家【含申報期限為110年11月29日之金控公司】，經統計前開上櫃公司都已於期限內完成110年第3季財務報告之公告申報。

互億及英瑞-KY 未如期申報第三季財報
鼓勵投資環境永續公司 台灣友善環境指數15日發布
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