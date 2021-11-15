全體上櫃公司均已公告第3季財報 20:392021/11/15 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心表示，上櫃公司應於今（15）日完成公告申報110年第3季財務報告之家數為790家【含申報期限為110年11月29日之金控公司】，經統計前開上櫃公司都已於期限內完成110年第3季財務報告之公告申報。 互億及英瑞-KY 未如期申報第三季財報 鼓勵投資環境永續公司 台灣友善環境指數15日發布 #上櫃公司 #公告申報 #財務報告 #全體 #公告第 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《台北股市》台灣友善環境指數今起發布 10大成分股「權」位高 14:322021/11/15 財經 《造紙股》永豐餘前3季營運寫5高 Q4旺季審慎樂觀 08:012021/11/15 財經 《資訊服務》東捷資訊前3季獲利登峰 每股賺2.21元 09:092021/11/15 財經 《電子通路》聯強Q3每股盈餘5元 前3季8.53元 09:092021/11/15 財經 《國際產業》韓EV前9月賣7萬輛 全球排第7 10:342021/11/15 財經 《類股》東鋼、豐興前3季EPS攀高 分達4.06元、4.85元 12:332021/11/15 財經 財報亮眼、需求強勁、息收優勢 美國地產漲相佳 ETF伺機布局 17:232021/11/15 財經 《櫃買市場》千附精密上櫃案 審議通過 07:442021/11/15 財經 《觀光股》高雄國賓三方聯手 危老改建為飯店加豪宅 17:392021/11/15 財經 陸企海外競購鋰礦 瘋狂程度神似過往「房企土拍」 13:532021/11/15 兩岸 可成庫藏股15日截止 執行率達62.13％ 20:042021/11/15 財經 財經熱門新聞 領老美錢又想赴陸！英特爾詭計遭揭穿 台積電這動作狂勝 - 財經 下一波半導體設備大爆發 挖出12檔「隱藏版好股」 - 財經 陸喊中芯成長超車台積電 梁孟松曾說這句話潑冷水 - 財經 聯電子公司產能爆滿 這檔同名股票鎖漲停 散戶堅決不認錯 - 財經 1則短訊踩到美國底線！龍頭企業CEO遭轟下台 道歉也沒用 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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