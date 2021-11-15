《消失的情人節》劉冠廷（左起）、大霈、導演陳玉勳出席口述影像版放映活動。（金馬執委會提供）

2021金馬影展今年再度與文化部聯手推出《消失的情人節》、《親愛的房客》2部金馬獲獎電影的口述影像版放映活動，15日在台北信義威秀影城舉辦的口述影像特別放映記者會上，2部作品的導演鄭有傑、陳玉勳和主角莫子儀、陳淑芳、劉冠廷、李霈瑜（大霈），以及文化部影視局局長徐宜君、威秀影城董事長吳明憲，口述影像發展協會的秘書長楊聖弘與資深訊息設計師趙又慈也來到現場觀賞並分享成果。

以《親愛的房客》奪下金馬影帝莫子儀說剛開始是閉著眼睛聽，但因為講得實在太動人了，讓他忍不住睜開眼睛，「完全用聽覺去感受，不只是視障朋友，一般人也可以聽，他會點出很多影像細節，也會點出故事線的劇情，有特別提到基隆港閃爍的燈光，完全能體會到當下的感受」。憑藉該片獲金馬女配角的陳淑芳，也說在聽的過程中「百分之80都掉淚了」，盛讚口述影像製作團隊的專業。

《消失的情人節》金馬獎最佳導演陳玉勳很開心電影可以在戲院與視障朋友分享，尤其口述影像要在不蓋過演員對白的情況下掌握笑點哭點以及周邊細節，難度很高。李霈瑜（大霈）覺得口述影像版有點類似自己當演員時的讀劇本經驗，更加深她不同的體驗與情感。劉冠廷表示聽到趙又慈老師和楊聖弘秘書長的分享，想到有一群人在持續努力就深受感動，希望口述影像推廣能持續下去，他也首度體驗自己的演出被口語再詮釋的奇妙。

威秀影城董事長吳明憲也表達，威秀影城預計規劃在台北、台中、高雄等多個戲院裝設口述影像播映系統，讓視障朋友能一起體驗電影的美好。擔任2部口述影像版製作重任的口述影像發展協會資深訊息設計師趙又慈，很感謝電影團隊的信任，給予製作轉譯上的專業尊重，讓他們替代視障者的眼睛，說出影像上的意義，也希望能有更多民間企業支持合作，使口述影像服務更加普及。