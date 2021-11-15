台中接連發生引起社會共憤治安問題，先是瑪莎拉蒂3惡煞日前因行車糾紛，持球棒將宋姓男大生打成重傷，接著南屯區14日又發生服飾店遭重砸潑漆毀損。對此，美女醫師吳欣岱發文分享親身經歷的馬路糾紛，直言「以馬路上的文化來說，台中真的是全國腎上腺素濃度最高の都」，並透露自己多年前曾在路上遇到一名想找碴的壯漢，後來靠著當時的年少輕狂的作法，讓對方知難而退，「現在回想還是覺得遇到這種事也只能這樣做，不然要邊被打邊等警察來嗎？」

吳欣岱是衛福部屏東醫院的心臟血管外科醫師，今（15日）在臉書發文表示，自己年少輕狂各種叛逆事都是在台中發生的，「在這種彪悍都市住久了，自然做事情就越來越衝」。

她透露，有一次她開車到台中榮總後門的東大路，叭了一個賴著不走的壯漢，結果對方聽到喇叭聲後，就放下機車，露出滿臉凶神惡煞，一副要找碴的樣子。吳欣岱說，當時她還沒生小孩，個性也很衝，心裡只想著「你ㄊㄇ老娘剛剛才鋸了幾個胸骨，濺的滿臉是血我會怕你ㄇ？」接著就左腳踩煞車，右腳催油門，打算壯漢再走近一點就直接撞下去。

結果壯漢聽到催油門的聲音越來越大，腳步氣勢也就越來越弱，最後在離她保險桿5公尺的地方回頭了，事後她還尾隨了壯漢好幾個路口。

吳欣岱說，雖然當時年輕氣盛，但現在回想，覺得遇到這種事也只能這樣做，「不然要邊被打邊等警察來嗎？」，如果同樣的狀況發生在現在，小孩又在車上，這個油門我一樣會踩的。