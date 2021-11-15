電子音樂製作人DJ HEAD於2017年起連3年打入美國告示牌（Billboard）舞曲榜，登上「DJ界的時代雜誌」-DJ Times和Billboard雜誌，征戰世界有成，連曾經在台紅極一時的「韓國瑪丹娜」金元萱都看上他，邀請DJ HEAD為她出道30週年紀念單曲〈USE ME〉量身混音，兩人日前在她的30週年派對合體表演，金元萱終於見到DJ HEAD，開心得用連珠砲般的流利中文跟他問候，讓DJ HEAD笑說：「你的中文好棒喔，我在家練到舌頭打結的韓文，可以先收起來了。」

52歲金元萱90年代來台發展，當時張菲對她照顧有加進而傳出緋聞，迅速竄升為媒體寵兒，雖然多年未來台，這次藉DJ HEAD發片，親筆用韓文送給粉絲祝福，還用漢字署名「金元萱」。DJ HEAD原是室內設計師，因被知名DJ發掘操盤天份，而拜師學藝出道，他笑稱自己是半路出家，但套句潮話就是斜槓，而且扶正成為國際級DJ，在南韓知名度甚高，憑著高超的技藝，參與的案子共有10首打進美國告示牌舞曲榜，甚至締造6首冠軍紀錄，

DJ HEAD日前發片，金元萱反覆聽了他專輯，盛讚「不只是DJ，還會詞曲創作、唱歌、攝影、繪畫，根本是全方位藝術家」，尤其對他的《頭號》專輯愛不釋手，點名最喜歡〈愛你愛得不要不要的〉，由於歌詞用字簡潔，金元萱居然大多聽得懂，DJ HEAD得知她不用靠翻譯就了解大致詞意，佩服到五體投地，對她甜喊：「愛你愛得不要不要的。」