捷運「聯合開發天王」、上市建商日勝生（2547）董事會通過2021年前三季重要業務報告，並且宣布，將加速數位轉型，未來5G將納入房地產開發案的建築元素。

日勝生今天表示，2021年加速數位轉型，建案也將5G與健康元素納入建築設計。

日勝生表示，第三季與台中市政府簽約的台中綠捷「南屯站」，已依此策略設計「南屯之肺、森境薈萃」綠化量體。繼去年12月簽訂台中綠捷「文心崇德站」及「文心櫻花站」開發案，由於持續看好台中軌道經濟，今年9月接續簽訂南屯站聯開案，土地面積約771坪，法定容積率500％，建蔽率70％。預計興建地下5層、地上27層地標綠建築，規劃299戶住宅與3戶店面，總樓地板面積約11070坪。

日勝生康養事業，今年則在三芝推出「日初不老莊園」，規劃15坪、18坪、27坪樂齡住宅，結合樂陶居康養服務，全園區規畫出售型713住宅戶與出租型168住房單位，引進UD住居空間通用設計標章，並預留5G光纖專用管線，設置公共空間高速wifi，加上UWB安全定位系統與3200坪綠地的高綠覆園區，每戶銷售總價落在400多萬到1000萬元之間，打出銀髮族與青壯客群的樂齡住宅市場。

至於穩定獲利的循環經濟事業日鼎水務，2021年持續建設桃園污水處理系統，第三季接管戶數已超過10.4萬戶。由於薄膜技術為生活污水與回收水處理系統關鍵之一，日鼎水務於二期擴廠處理系統，整合生物網膜(BioNET)處理技術，並使用建置台灣本土研發平板膜，特點不受污水中纖維與雜質干擾，可有效進行固液分離，提升系統操作穩定性。目前日鼎水務放流水以高品質水質著稱，已優於水污染防治法之放流水標準。未來日鼎水務計畫以結合大數據分析與AI技術，建造智能化水務運維系統，減少人力與設備能源消耗，實踐ESG 減碳行動。

日勝生今年除獲選2021「幸福企業金獎」，加賀屋並獲得2021臺灣服務業評鑑「休閒度假飯店金獎」。

另外日勝生董事長林榮顯因有感於年輕小爸媽養育寶寶非常辛苦，因此響應新北市好日子愛心大平台號召，11月以個人奕德紀念基金名義，捐贈新台幣100萬元，希望小爸媽們獲得更多社會企業支持。