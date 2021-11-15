國際中橡(2104)總經理黃柏松15日在法說會上表示，與Genzyme藥廠對龐貝氏症孤兒藥的歐洲及美國專利權和解金1.8億美元(約新台幣50億)，將從第四季陸續入帳貢獻財報；在碳黑事業上，在原物料成本上漲、大陸及印度缺煤限電、大陸能耗雙控等因素，未來已對碳黑產業帶來變數及挑戰。

黃柏松表示，國際中橡將依國際會計原則處理，歐洲部分因專利已到期將在第4季全數入帳；但美國專利權至2023年2月26日，未到期部分將依原本的授權合約陸續入帳。

今年前三季，中橡碳黑事業群營占達74％、生技事業群佔約8％、電池事業群則佔13％。

對於碳黑事業，黃柏松表示，疫情趨緩後，全球經濟體逐步復甦，以國際中橡營運主要市場來看，中國大陸與北美市場上半年皆有復甦、印度市場從第二波疫情後到第三季也開始回穩。

但，第三季下旬起，黃柏松指出，全球面臨能源危機、成本上漲、中國大陸及印度缺煤限電、大陸能耗雙控等因素，市場不穩定性增高；而全球車市受晶片短缺，生產銷售下滑，多家市場研究機構雖預期成長，也下修2021-2022全球汽車銷售成長幅度；全球油價及中國大陸限電造成煤焦油價格上漲，直接造成碳黑成本壓力，種種因素都對碳黑產業營運帶來諸多變數。

高值化產品的開發與創新，將可為中橡營運帶來營運成長；黃柏松強調，中橡持續提升工廠生產效率，並聚焦於可為環境解決問題的相關碳黑產品，包括低滾阻高耐磨輪胎碳黑及生物可分解材料適用之碳黑。其中低滾阻輪胎碳黑－LH系列更榮獲2021年國家品牌玉山獎的肯定。