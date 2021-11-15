導演何蔚庭對林柏宏試鏡的表現讚譽有加。（電影《青春弒戀》提供）

台片《青春弒戀》與聲音社群品牌KKBOX合作開Podcast節目《青春弒戀Podcast特輯》，邀請導演何蔚庭與演員林柏宏、李沐、陳庭妮、林哲熹、丁寧、姚愛寗，以及美術指導蕭仁傑、造型指導蕭知恩、編劇宋康欣、剪接師李蕙分別在8集節目中談論電影創作過程辛酸血淚史、角色背後的故事，15日下午6點全集上架，鼓勵觀眾在觀影後聽聽演員和導演、幕後團隊打造的電影世界。

陳庭妮分享自己甚至為進入角色把愛犬送走，「因為我，陳庭妮，是一個很幸福的人，但Monica（角色名）不是，我的狗一直在阻止我成為Monica。」陳庭妮也在節目中落淚感謝導演，認為導演何蔚庭是她的伯樂，她表示「我以往都是愛情故事比較多，有收過不少尺度大的劇本，但那時候的我沒有接是因為我覺得自己還沒準備好，可能是心境上或經歷上還沒到，但這個故事來的時候，我就覺得，好像就是它了。」導演何蔚庭也向陳庭妮坦言「跟你說個秘密，當初選妳的時候還真不確定對不對，但我這個人就是你越說不對我越要做，我常覺得大家對某個人的既定印象很強，我一生中常不被看好，但我選擇相信直覺。」讓陳庭妮淚灑錄音室。

導演何蔚庭也對林柏宏試鏡的表現讚譽有加，認為他表現的角色立體、不同於以往人們對殺人犯的「刻板印象」，林柏宏分享試鏡前即便不知道角色也不知道故事，仍然自己準備了非常多的功課，「我以化學系的專業去想像這個角色也許是為了引起媽媽注意，殺人的方式是用化學毒氣在電影院犯案，媽媽是個電影明星，為了靠近她而選擇在她電影首映會當天在冷氣中放化學毒氣等等的，但這個角色對自己做的事情是感到驕傲，我覺得有充足的理由可以做這件事，並不是充滿愧疚或充滿抱歉的殺人犯。」節目共8集已在KKBOX Podcast平台獨家上架。