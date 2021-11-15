美國政府為了強化本土供應鏈韌性，以及與大陸半導體產業對抗，通過520億美元的半導體補助法案，這也引來美國半導體巨頭英特爾新執行長Pat Gelsinger在推動IDM 2.0戰略政策之際，卻在6月底投書要求政府不要補助台積電，沒想到傳出英特爾想在大陸擴產，卻遭拜登政府擋下；反觀台積電，雖然受到各國半導體自給自足政策影響，啟動在海外設廠計畫，但主要仍把台灣當作總部發展，不僅獲得投審會支持前往大陸投資，也與商業夥伴在全球各地合作提供產能。

據外國財經媒體報導，1名知情人士透露，英特爾將在大陸成都擴增生產線，用以減輕全球半導體供應鏈壓力，相關產線預計2022年底上線，並同時尋求在美國研發與製造晶片，美國政府的大力補助。

不過，這引來白宮官員大力反彈，英特爾表示，在與白宮討論晶圓廠擴產的會議後，目前已經無任何在大陸生產晶片的相關計畫，並考慮其他解決方案。媒體認為，英特爾可能將在大陸的產能移往歐美。英特爾目前打算在美國投入200億美元，歐洲10年內投入800億歐元興建晶圓廠。

另1名知情人士指出，英特考慮在大陸擴產的計畫可能會再度上演，和其他半導體公司一樣，英特爾正在等待美國晶片法案520億美元的補助通過，有鑑於此，美國可能需要在英特爾的補助中，增加額外的條件，以防這些公司領美國的補助，卻去大陸設廠。

當時Pat Gelsinger向美國政治媒體POLITICO投書指出，美國政府應該投資於將IP、產能，且立足於本地，將專利與人才這類核心資產留在美國的本土企業，而非製程技術、IP專利權不屬於美國的公司，這樣能有效與政府合作，提升美國營運環境。Pat Gelsinger認為，海外企業一邊爭取美國補助，一邊將最有價值的IP留在母國，將逼得美國政府不知道該放棄對國家安全保障的先進製程晶片，還是依賴不穩定的外企供應鏈。

這番話引來市場熱議，資深半導體分析師陸行之痛批，英特爾打從心裡沒把台積電當合作夥伴，使用台積電代工也只是暫時逼不得已，若美國政府也因此有差別待遇，台積電不需要熱臉貼冷屁股，執意增加高成本產能，弄個樣板廠敷衍一下就好。

半導體產業近年在美中對抗下，加上疫情導製供應鏈受到嚴重衝擊，各國開始興起半導體自給自足計畫，台積電先是在2020年5月宣布，赴美國亞利桑那州興建12吋晶圓廠，用以生產5奈米製程，並在今年2月宣布將赴日本建立3D材料中心，4月宣布投入28.87億美元、於大陸南京廠擴產，用以生產28奈米製程，並在日前也與索尼共同宣布，將赴日本熊本設廠。

面對台積電赴陸投資，經濟部投資審議委員會依照該公司提出3大保證，包括強化實體廠區及資訊存取等智慧財產權保護措施，未來3年在台灣投資約6,000億至6,500億元新台幣，讓台灣成為主要據點、持續在台灣創造優質工作機會之投資計畫，經委員會討論後，同意台積電南京廠擴產投資案。

台積電創辦人張忠謀也上周紐西蘭APEC經濟領袖會議提及，晶片短缺問題的最好解決方案，就是自由貿易和自由市場。張忠謀也在先前強調，各國打算自給自足，只會造成成本飆升、技術成長放緩，台灣在製造生產方面的良率優勢，讓他能向國際客戶交代，台積電因技術導向的客製化產品很有競爭力，因此能成為全球供應鏈不可或缺的一環。

張忠謀指出，過去幾十年，美國和亞洲許多公司多因全球化和自由貿易而發達成長，現在全球不再是平的了，半導體多了很多競爭者，對亞洲、全球半導體業者都是挑戰。至於英特爾在美國設廠，不一定做得到低成本的半導體供應鏈，就算花數千億美元，也不可能架構起半導體產業，反而讓成本上升，台積電會以台灣為總部會一直發展下去。