今有6架共機侵擾西南空域 20:122021/11/15 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進我西南空域示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 我西南空域空情動態。空軍提供 根據空軍發布的共機動態，共機今日有6架侵擾西南空域，有戰機，也有慢速機，包括2架殲-11，2架-殲10，1架運8-遠干機，及1架運8-電偵機，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。 國防部統計，10月1日共38架共機擾台，其中10架殲16戰機深入台灣南方及東南方空域；10月2日39架；10月3日16架；10月4日56架，也是國防部自公開即時軍事動態以來，數量最多的一次。 物料上漲 新北古蹟修復之路更艱辛 國機國造 首架勇鷹近日交空軍 #10月 #共機 #侵擾 #西南空域 #空軍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 憂春節防疫旅宿量能 桃園增210房間優先市民使用 18:262021/11/15 生活 《金融》2021道瓊永續指數 多家台企蟬聯雙榜成分股 12:332021/11/15 財經 111年歲出預算案編列暴增 運安會主委解答 16:262021/11/15 財經 空襲敘利亞誤炸64婦幼 美軍恐犯戰爭罪 04:102021/11/15 國際大事 青年輩出提前布局 民進黨彰化縣議員下屆共將提名24席 18:092021/11/15 政治 向心共諜案 本周送高檢再議 04:102021/11/15 社會新聞 陸10月70城房價較上月下跌 逾6年半首次 12:002021/11/15 財經 虎豹潭事件引爆理賠爭議 不合規兒童保單 月底全下架 04:102021/11/15 財經要聞 桂全盤圓切斷成型機 犀利 04:102021/11/15 產業特刊 可成庫藏股15日截止 執行率達62.13％ 20:042021/11/15 財經 旗艦機入門款 誰是拍照王 04:102021/11/15 時尚消費 政治熱門新聞 1218公投》同意重啟核四嗎？ 2萬網友最新民調曝光 - 政治 陳時中想選這2都市長GG了？郭正亮看完民調有答案 - 政治 台中立委補選 媒體人估顏寬恒得票：絕不會低估顏家 - 政治 看到蔡英文握六都提名權 林濁水發現這件怪事吐一句 - 政治 「拜習會」進入倒數 郭正亮分析曝最大意義 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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