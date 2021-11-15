調查局航機站前組長徐宿良涉嫌勾結黑幫盜賣查扣的毒品獲利上億，不但自己身陷囹圄，也害到詹姓下屬，詹15日出庭坦認扣案毒品不見後還向檢方謊稱「送鑑中」，自陳保管不周，案情爆發後已遭記過調職，也調整工作態度，坦然接受刑責，律師則幫腔希望法官能給予自新機會，讓詹續任工作。

調查局航業調查處基隆站去年底爆發遺失6.5公斤安非他命證物案，檢調抽絲剝繭追出前組長徐宿良涉嫌勾結黑幫6度掉包、盜賣扣案的毒品，獲利達1.68億元，創執法官員貪瀆金額最高紀錄，桃檢也查出調查局螺絲鬆了，詹姓調查官發現毒品不見，明知毒品並未送法務部鑑識科學處鑑定，卻在2019年11月26日回覆桃檢檢察官催辦公文時，函文給給桃檢稱毒品送鑑中，被依公務員登載不實罪嫌起訴。

「我當初以為毒品很快就會找到，才會這樣回覆！」詹男15日傍晚出庭時坦承不諱，也解釋收到桃檢催辦公文、當下找不到毒品時，有向時任航基站副主任林聖智及徐宿良回報，也向徐宿良提議先回覆桃檢「送鑑定中」，但已忘記當時徐宿良如何回應。

詹男自陳保管公物不確實，也製作不實公文書，案件爆發後已被記1大過處分及調職，已全面調整工作態度，也會坦然接受刑責。律師則希望法官審酌詹任職期間屢因緝毒受獎，希望能給予自新機會，讓他繼續留在調查局工作。

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