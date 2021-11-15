1218公投結果，將影響蔡政府改組內閣？前民進黨立委郭正亮分析認為，現任閣揆蘇貞昌會不會被換掉，問題不全然在他身上，而是目前傳出可能接任的桃園市長鄭文燦，明年2022縣市長選舉能否連任的問題，原先大家是預期明年春節後內閣要改組，但現在鄭文燦走不走的掉都還是未知數，這才是真正的問題。

前民進黨立委 郭正亮。(圖/本報資料照)

郭正亮15日上《TVBS》政論節目「新聞大白話」談及民進黨14日全代會通過2022年直轄市長暨縣市長、直轄市議員提名特別條例。主持人王尚智詢問2022綠營六都初選改徵召，是否意味著初選就沒有副總統賴清德的人了？此外，若直接改成徵召，是否會影響明年內閣可能改組？

主持人追問，「蔡英文的派系和正國會結合的趨勢越來越明顯了嗎？若對上新潮流的話」郭正亮則說，蔡英文也統合了新潮流，鄭文燦也是新潮流，且事實上，鄭文燦一定要經過閣揆這一關，否則他的民調要跟賴清德拉近幾乎是不可能，有在關心選舉政治的人一定都很清楚，因為目前賴清德在民進黨內的民調，都是遙遙領先鄭文燦，因此，鄭文燦能否組閣，才是主要的變數，倒不是六都選舉，這些都不足以阻止賴清德。

行政院長蘇貞昌。(圖/本報資料照)

最後，主持人忍不住再問，「1218公投結果，將影響行政院長蘇貞昌去留，又蘇貞昌去留，將影響鄭文燦能否接掌行政院，而民進黨全代會後，蔡英文徵召六都提名確定後，顯然蔡英文下一個最大的枯枝雜草，會是蘇貞昌嗎？」

郭正亮則分析認為，鄭文燦最大的壓力是他2022桃園市長能否保住，現在內閣改組的問題，不全然是要不要讓蘇貞昌走的問題，而是鄭文燦明年能不能上來的問題，原先大家是預期明年春節後內閣要改組，但現在鄭文燦走不走的掉都還是未知數，這才是真正的難題之一。