正在杜拜航展參加開幕式的俄羅斯聯邦軍事技術合作局局長舒加耶夫（Dmitri Sugaev）表示，俄羅斯已經開始向印度交付S-400防空導彈系統，而俄羅斯總統普丁將在12月初訪問印度，參加俄印兩國年度峰會。對於俄印兩國因武器交易而逐漸密切的關係，許多陸媒認為不會影響俄中關係，但是普丁對中印衝突保持模棱兩可的態度，讓關切中印邊界問題的大陸媒體與網民情緒躁動。

舒加耶夫向《衛星通訊社》表示，向印度供應S-400防空導彈系統的工作已經開始並按計畫進行，第一個營將在年底交付。S-400是俄羅斯新一代中遠程防空導彈系統，用於在電子和其它類型對抗條件下摧毀戰略和戰機、導彈、高超音速目標等武器。印度將成為第3個使用S-400防空導彈系統的國家，在此之前，中國和土耳其的軍隊購入的S-400已投入使用。

印度是在2018年10月與俄方簽訂合約訂購5套俄制S-400系統的合同。俄官員表示，所有交付工作將在5年內完成。

S-400是俄羅斯新一代中遠程防空導彈系統，用於在電子和其它類型對抗條件下摧毀戰略和戰機、導彈、高超音速目標等武器。印度繼中國與土耳其之後成為俄羅斯以外第3個使用S-400防空導彈系統的國家。（圖／俄羅斯國防部）

印度亞洲國際新聞通訊社（ANI）引述印度國防部消息稱，S-400防空導彈系統將首先部署在靠近印度西部邊境的一個地方，以在那裡應對來自與巴基斯坦和中國邊境的雙重威脅。據悉，中國目前已在西藏前沿地區部署了兩個S-400單位。

據《印度斯坦時報》報導說，在普丁訪問印度之前，印度和俄羅斯的外長和防長將在莫斯科舉行兩國間的首次「2＋2」會談。這一因雙方日程繁忙而被延後的會談將為隨後的印俄首腦峰會鋪路。

即將在12月舉行的印俄峰會上，雙方預計會更新在未來十年（2021年至2031年）的軍事技術合作計畫，並簽署國防、貿易和科技方面的若干協議。印俄兩國預計將簽署的關鍵協議之一是《相互交換後勤協議》（RELOS），該協議將允許雙方軍隊在對方的基地和港口使用後勤和支援設施。

陸媒指出，值得注意的是，美國和印度的年度「2+2」會談將於12月在華盛頓舉行。到目前為止，此項會議雙方已經進行了3輪，12月將是進行第4輪，最後日期尚待確定。

報導指出，印度表示會致力於發展與俄羅斯的長期防務關係，而兩國的關係發展也引起了美方的疑慮。過去美方曾警告說，印度向俄羅斯購買S-400系統的協定可能招致制裁，但印度最後還是向俄羅斯簽下價值54億美元的S-400合約。如果普丁訪俄時與印度有更多的合作協議，可能讓美國的印太政策出現漏洞。另一方面，近年來中印之間因邊界衝突升高，中國固然樂見美印太政策出現缺口，但又不希望俄羅斯與印度走得太近。這種中美俄印4個大國間糾纏不清的關係，讓南亞與印太地區局勢益發複雜。