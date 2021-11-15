台灣人超愛「夾娃娃」，許多人一看到路上有娃娃機就非夾不可，一名女網友表示，因為老公太會夾，戰利品已經多到滿出來，因此決定擺攤便宜賣，照片曝光後讓眾人看傻，甚至比夜市的攤位還誇張。

這名女網友在臉書社團《爆怨2公社》PO照指出，老公答應她不會再夾了，希望這是最後一次來賣，並發文問道「我是不是應該10元隨便賣一賣呢？」文末還附註「PS.不要問我在哪裡擺，不想被刪文」。

網友PO出老公「夾娃娃」的戰利品，數量多到驚人。(圖/截自臉書爆怨2公社)

網友PO出攤位，棚架上還掛滿一整排的背包。(圖/截自臉書爆怨2公社)

從照片中可見，拍賣的戰利品包括玩具、公仔、日常用品、裝飾品，到近來國小界很夯的「滅鼠板」都有，而且數量多到驚人，已經超出野餐墊擺放空間，棚架上還掛滿一整排的背包，規模完全不輸夜市擺攤。

照片曝光後讓眾人看傻，網友紛紛回應「你老公也太厲害了」、「太強了」、「看了這些，再回頭望望我房間，好險我輸了」、「好想去光顧」、「好技術」、「想夾都夾不到」、「夾這麼多要花多少錢」。

有網友建議原PO去租一台機台，把這些夾來的再放進去給別人夾，或是加入娃娃機社團，只要夠便宜，很多台主會收，不過東西可能得先分類，因為台主做的爪子大小不一樣，有些是挑東西大小，有些是專挑3C，不見得能一次照單全收。