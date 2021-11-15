近期美基礎建設案帶動愛地球概念股往前衝，而預計12月開跑的台灣國際智慧能源週─Energy Taiwan，今年參展規模突破700個攤位創歷年新高，攤位數較去年大幅成長40％。

2050年達成淨零碳排已是國際共識，在綠色新經濟趨勢下，擁有充足穩定的再生能源是打造綠色供應鏈並強化臺灣競爭力的關鍵。外貿協會（TAITRA）與SEMI共同主辦年度指標性能源產業交流平台「台灣國際智慧能源週（Energy Taiwan）」，將於12月8至10日於南港展覽2館盛大登場，完整串聯再生能源業者，展出最新技術、產品與服務，引領臺灣供應鏈邁向淨零轉型，並透過五大前瞻趨勢論壇助臺灣企業抓緊綠色商機。

貿協秘書長林芳苗指出，貿協致力推動綠色貿易，長期關注碳費、碳關稅等國際經貿機制對臺灣產品出口所造成的影響，各國減碳的政策及措施將衝擊全球產業鏈的採購決策，企業綠化是未來的必行趨勢，Energy Taiwan台灣國際智慧能源週展示多項再生能源整合解決方案，是業者接軌國際市場的最佳媒合場域。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸則表示，在COP26聯合國氣候峰會上，為因應氣候變遷的計畫，國際大型企業紛紛將淨零排放納入永續目標，再生能源運用效率極大化和創新已是加速淨零轉型的關鍵動能。為協助企業接軌國際、掌握最新產業動向，Energy Taiwan台灣國際智慧能源週打造臺灣最完整的能源產業交流平台，共同推升臺灣綠色供應鏈競爭力。

根據工研院最新研究，2020年全球太陽光電、風力發電與儲能市場商機大幅成長近21％，超越2794億美元，而臺灣預計在2025年前建置約27GW的再生能源，將創造2.2兆元臺幣產值、24萬個就業機會。

今年智慧能源週將再度與「2021再生能源週」同期同地展出，並推出「綠能館」及「離岸風場運維技術專區」2大展區，還有新增特色展區助企業發展ESG，連結臺灣與國際市場的橋樑，主打多元創能、節能、綠電交易、綠色金融主題，以擴大再生能源使用效率。