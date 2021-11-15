中油表示，在三接再外推方案之下，大潭藻礁已被完整保護，三接相關資訊都在歷次環差報告中公開，另兩座接收站雖有擴建計畫，但對北部供氣需求是緩不濟急，唯有三接儲槽可在2025年前完工；至於甲烷排放問題，台灣是使用天然氣，但沒有開採天然氣，也不會有相關問題，請民眾放心。

中油強調，提案方以「未來台灣將有20個儲槽，是三接2個儲槽的10倍」做為不需要蓋三接的理由，其資料來源，正是中油及台電已公開的未來天然氣興建計劃。未來新增儲槽完工時間沒有一個早於三接的2個儲槽、2022年新增的陸管只到通霄，無法解決到大潭的輸氣能力問題，也無法解決大潭8、9號機燃氣機組供氣問題。如果沒有三接，機組蓋起來沒有氣也發不了電。

中油指出，三接沒有在大潭藻礁上興建，只在18年前已填好的基地興建儲槽及相關設施，潮間帶藻礁早已完整保留，外推後港域水深夠，不必浚挖也不填地，連海底沙埋的礁石大部份也都保留下來，三接外推對大潭藻礁影響很小。

從過去到現在，歷來有關三接相關的科學調查結果，皆已公開在歷次環差報告中，從2015年重新提出三接計畫以來，環保署已召開過多次專案小組審查會議及專家會議，每一次都公開完整的評估及調查報告。

今年10月12日環保署針對中油提出再外推方案舉行環差審查時，中油也提供對於各項科學調查的過程及結果完整的說明，提案方也在場與會聽取中油說明，環差報告及各項科學調查的過程及結果亦已公開在環保署的網站。

此外，「全球與化石燃料有關的甲烷逸散，主要是發生在天然氣開採及運輸階段」，並非在使用階段，我國天然氣主要依賴進口，國內幾乎沒有開採所造成逸散排放問題。

中油呼籲，公投意見發表會雖有正反雙方，但也是雙方溝通的管道之一，藻礁是一新興的課題，過去中油對海底世界、生態系也有很多不了解，但此次委託超過20個不同領域的調查團隊，建構出完整的科學調查基礎，因此深切期盼提案方也能夠在科學調查的基礎上，展開對話。