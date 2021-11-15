入圍金馬11項大獎的《月老》14日在松仁威秀舉辦金馬首映場，導演九把刀率領片中演員，包括柯震東、宋芸樺、王淨、馬志翔、洪都拉斯、陸明君、陳妤、侯彥西、張再興、禾浩辰、蔡昌憲、蔡凡熙、張立昂、劉奕兒、劉容嘉、阿飛、李虹靚、李泓駒等18位，一字排開氣勢驚人，由於人數眾多，就連男主角柯震東都必須蹲跪在前排跟一起大合照，形成相當可愛的畫面。

導演九把刀提到：「拍這部電影最大的感想就是謝謝這個世界很愛我們！給我們機會在這個人世間體驗這一切！」柯震東表示雖然已經看過50遍了，最讓他感動的就是馬志翔在片中飾演的大魔王角色，「雖然很多人會讓你不愉快，但是你要記住曾經令你快樂的時候」，表現令人驚豔的馬志翔，就連造型也是一下子讓觀眾認不出來，洪都拉斯提到每次看到馬志翔都覺得他很髒，渾身都是沙子，馬志翔表示「這次拍得很辛苦但很值得」，九把刀忍不住補充：「特效都花在你身上了！」

宋芸樺也說：「片尾Roll card第1張就是陪伴了她十幾年的狗狗的照片，拍了這部電影讓她不會再害怕分離、也不會害怕死亡，就像導演說的我們都會再相遇！」王淨說自己第1次看片時好像一直在審視自己的身材，再次觀看的感覺那種感動是乘以10倍，「謝謝劇組建立這麼好的故事，所以不管怎樣我們都會往更好的方向前進！」該片將於24日上映。