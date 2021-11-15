潭陽國小、東寶國小操場嚴重破損已不堪使用，立委楊瓊瓔15日會勘爭取改善。（陳淑娥攝）

台中市潭子區潭陽國小、東寶國小操場在長年使用後，因歷經烈陽曝曬、雨季積水，甚至樹木竄根，造成跑道隆起已不堪使用，不僅學童玩得不安全，家長也提心吊膽。立委楊瓊瓔15日前往會勘並向教育部爭取改善，最快可望明年9月完工。

潭陽國小校長吳德惠及東寶國小校長陸朝炳指出，學校跑道已使用十多年，已嚴重磨損，以及老榕樹根竄生，造成跑道隆起致高低不平，對於使用的學生非常危險，成為隱形殺手，目前急需整修，給師生一個安全的教學環境。

市議員賴朝國指出，曾接獲校長及家長反映，排水不良導致學校超場大面積積水，樹木竄根亦造成跑道隆起，大大影響學童活動安全及不便。

教育局副局長葉俊傑表示，潭陽國小、東寶國小兩校操場ＰＵ跑道整修，每間專案預算全額補助以不超過700萬元為原則，教育部將在12月20日前審查及核定計畫，學校須在明年2月10日前完成規劃設計及細部設計審查，同月28日前完成工程招標作業並簽約，明年9月10日前完工驗收。

楊瓊瓔表示，學校跑道在學生奔跑、競賽中，超過使用年限幾乎都會出現跑道磨平等情況，提醒學校速提計畫，她會請教育部儘速核定經費，讓工程加快進度，盡早施工、盡早完工。

楊瓊瓔強調，從校園的設備改善、學校師資的精進、教育資源的投入等，要整體規劃進行，除了這2所學校操場獲整修計畫核定，這2年經她爭取，已陸續完成多所學校操場及球場翻新、兒童遊戲場整建、午餐廚房設備優化、視聽教室設備擴充、電力系統改善等。