泰國皇家空軍與德事隆航空集團(Textron Aviation )簽訂了1份價值1.43億美元的合約，用以購買8架 AT-6「金剛狼」(Wolverine)輕型攻擊機。除了飛機本身以外，也有地面支援設備、零附料件、培訓工作和其他輔助設備。這是「金剛狼」輕攻擊機的第1筆國際訂單。

防衛新聞(Defense News)報導，在杜拜航展(Dubai Airshow)的第1天，德士隆集團就開了個好兆頭，向泰國賣出了8架AT-6，既是該型飛機的首個銷售成績，也使泰國成為輕AT-6的第一個國際客戶。根據合約，8架飛機的生產工作都由美堪薩斯州威奇托(Wichita)的工廠進行。

Here's The Most powerful insane ability of U.S. Air Force 's AT-6 Wolverine in Action

德士隆集團總裁兼首席執行官湯瑪斯‧漢默(Thomas Hammoor)在一份聲明中表示，泰國空軍將利用 AT-6優異的滯空性能與先進感測器，來執行巡邏任務，維持邊境安全、防阻走私、禁毒和反人口販運等。目前泰國空軍執行類似任務的是捷克L-39噴射機，而AT-6的操作成本會比L-39更低。

AT-6的飛行員表示，為了參與杜拜航展，飛機是直接從美國飛往阿聯，其間經過11個國家休息與加油，總共飛行了33個小時。

輕型攻擊機(LAAR,Light Attack/Armed Reconnaissance)是反恐戰爭之後的產物，有別於高級噴射戰機的操作成本太高，利用雙座型的武裝螺旋槳飛機，可以達成區域觀察與有效火力攻擊的優點，美國空軍也曾提出OA-X的輕型攻擊機計畫，但目前沒有執行，取而代之的是，他們會游說其他盟友國家購買與操作。目前銷售成績最好的輕型攻擊機是巴西航空A-29大嘴鳥式，已售出100多架。