《尋找神話之鳥》日前在馬祖舉辦世界首映。（采昌國際多媒體 提供）

紀錄片《老鷹想飛》導演梁皆得新作《尋找神話之鳥》，上週末前往片中主要紀錄場景「馬祖」舉辦世界首映。連江縣縣長劉增應、馬祖產業發展處處長林志豐、馬祖酒廠總經理劉九銘、台北鳥會前理事長阮錦松及國立台灣大學森林系教授袁孝維等人到場搶看。導演也期望喊：「2000年時，我們在馬祖發現8隻黑嘴端鳳頭燕鷗，現在已經超過100隻了，希望20年後，可以超過1000隻。」對黑嘴端鳳頭燕鷗的現況表達高度關切，並希望透過這部饒富意義的紀錄片，喚起民眾對環境保護及生態保育的關心。

作為國內資深生態攝影大師，梁皆得導演在2000年時，因為一組在馬祖拍攝的底片出現問題，而在檢查底片畫面的過程中，赫然發現已經被認定滅絕、甚至消失一甲子的「神話之鳥」黑嘴端鳳頭燕鷗。他萬萬沒想到已經成為「神話」的鳥，現在仍然存在世界上，甚至就出現在馬祖。導演的無心插柳，也讓他因此成為「發現神話之鳥第1人」，不僅讓台灣躍上全球版面，更吸引各國學者專家，紛紛前進馬祖想要一探神鳥蹤跡，也開啟梁皆得導演一段耗時20年、橫跨6國拍攝的大長征，才完成這部以「神話之鳥」為主題的紀錄片。

預告中也揭露因為塑膠卡住鳥嘴，而難以進食的燕鷗「小管」，以及海岸充斥人造垃圾的驚悚畫面。這也讓連江縣縣長劉增應看完後大感震驚，並表示縣政府會繼續加強環境保育，承諾今後會與台北鳥會、台大森林系繼續合作，並擴大保育工作，期待馬祖能持續為「神話之鳥」提供安穩的棲地環境，避免有更多「小管」出現。此外，台大教授袁孝維也特地到馬祖參與首映，表示很榮幸能以「第一女配角」現身電影當中，並開心能為「神話之鳥」的保育，以及本片拍攝提供專業數據及資料。對於「神話之鳥」的現況，她也憂心忡忡地希冀未來能為牠們提供更好的棲地環境。

導演梁皆得分享拍攝時摔壞動輒數10萬元的器材，或是拍到中暑都是家常便飯，針對黑嘴端鳳頭燕鷗的保育，他也列舉片中想要擴大探討的問題，就是「海洋垃圾的汙染」，以及「漁業資源的匱乏」，這些都讓黑嘴端鳳頭燕鷗等海洋鳥類，持續面對更大的生存難題。此外，馬祖產業發展處處長林志豐針對導演提及的海洋垃圾問題，他表示目前已經積極建立垃圾清運機制與垃圾分類概念，並將瓶罐垃圾回收，垃圾也能發電，更透露今年3月已經開始跟知名電子廠合作，回收並以全新技術熱融保麗龍，將其重製成鍵盤及滑鼠，希望能有效減少垃圾，還給馬祖跟黑嘴端鳳頭燕鷗更乾淨的環境。《尋找神話之鳥》12月17日於全台隆重獻映。