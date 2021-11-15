「拜習會」將於台北時間16日上午登場，美國總統拜登與大陸領導人習近平將進行視訊會談。前民進黨立委郭正亮認為，這次會談的意義在於雙方關係不會再繼續惡化，是一次帶有破冰意涵的會談，但距離雙方關係春暖花開仍還有一段距離。

郭正亮15日在政論節目《鄉民來衝康》中表示，關於「拜習會」，目前雙方訂了6個議題要進行討論，氣候和貿易是共同的；核武、網路安全，是美國想要談的；而台灣和冬奧議題則是大陸提出的。

郭正亮指出，拜習會的時間，是美國的晚上，選在那個時間，就是美國不認為會有太多成果，不然不會排在晚上。白宮發言人莎琪也說期望不要太高，要降低期望值，不然人家會認為拜登失敗。氣候議題方面，因為雙方的宣言早就公布，所以大家都知道結果；這次的討論主要是貿易，雙方各自提出降低關稅可能性有，但幅度不會太大。

郭正亮認為，美國願意放寬學生簽證，也是習近平願意接受會談的原因，但美國緩和的幅度會不會大到恢復成都和休士頓領事館，則可能不太容易。而拜登在考慮的是，不能和中國大陸好太快，俄羅斯總統普丁和拜登的會面事實上沒太大成果，就是外交恢復正常，而這次往上見面最大的意義是，雙方關係不會再急遽惡化，「我把它定義是破冰的會談，不能說是春暖花開，還相當遠」。