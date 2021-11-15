國際連鎖速食業龍頭麥當勞CEO肯普欽斯基（Chris Kempczinski）日前針對一起芝加哥青少年槍擊事件的不當發言，引爆美國民眾的怒火。肯普欽斯基向芝加哥市長傳1則訊息，內容將2名墨西哥裔、拉丁裔青少年身亡的責任，歸咎於他們父母，儘管他已經多次道歉，但此事牽涉美國種族歧視爭議，無疑踩到美國民眾底線，憤怒的民眾仍要求他請辭下台。

綜合外媒報導，美國13歲墨西哥裔青少年托萊多（Adam Toledo）今年3月遭芝加哥警方以持有槍械的名義，於暗巷中擊斃，然而從畫面中卻發現，警方在叫住托萊多時，他立馬就將雙手舉起，但仍遭到警方射殺。

此外，今年4月，7歲的拉丁裔女童亞當斯（Jaslyn Adams）同父親開車前往芝加哥的商圈，在麥當勞得來速點餐時，遭2名陌生男子持槍往車裡掃射，亞當斯身中6槍身亡，而她父親也傷勢嚴重。

然而，在芝加哥市長萊特夫特（Lori Lightfoot）前往麥當勞總部訪談，麥當勞CEO肯普欽斯基隔日發一則短訊給萊特夫特，內容提及這2起事件，稱「這2名家長都對不起他們孩子，但我知道你不能講出來的」。

此言一出後，即引爆美國人民的怒火，一些組織指控肯普欽斯基這段訊息「無知、種族主義」，其中一名受害者亞當斯的母親則要求這位CEO道歉。

儘管肯普欽斯基已經多次致歉，還拍攝一部給員工、經銷商、供應商的影片，「對不起，我讓你們失望了，而且也讓自己失望了」，更稱自己擁有一個「非常狹隘的世界觀」；不過這卻無濟於事，仍然無法澆熄民眾的怒火。

芝加哥民主黨議員拉什（Bobby Rush）向麥當勞呼籲罷免肯普欽基斯CEO職務，稱這對1家跨國企業的CEO而言無法接受，更何況這是1家對有色人種社區強力推銷，且宣稱「黑人的命很重要」的公司。