英荷能源巨擘荷蘭皇家殼牌集團（Royal Dutch Shell Plc）今天宣布將進行重大重組，把總部從荷蘭遷至英國，並將公司名稱中的荷蘭皇家（Royal Dutch）字眼移除。荷蘭政府對此大表不滿。

法新社報導，殼牌這項計畫被視為英國脫歐後的福音，公司稅籍也將遷至英國。

同時，殼牌也是在荷蘭倡議人士對這家英荷公司施加減排壓力之後，計畫結束其英荷雙重結構。

荷蘭經濟事務部長卜洛克（Stef Blok）在推特發表聲明說：「我們對此感到訝異不悅。政府深表遺憾。」

這將是公司130年來首次將荷蘭皇家從名稱中移除。

卜洛克表示：「我們目前正在和殼牌討論此舉對就業、重要投資決策和永續性造成的衝擊。這些非常重要。」

殼牌表示，一旦12月10日股東投票表決通過，公司計畫將執行長范柏登（Ben van Beurden）和財務長尤爾（Jessica Uhl） 辦公室遷至倫敦。

殼牌今天在聲明中表示，對於本身的英荷血統為榮，將繼續在荷蘭扮演擁有主要業務的重要雇主。

殼牌公司表示，旗下專案和科技部門、全球天然氣上游和整合部門，以及再生能源中心仍將留在海牙。

殼牌還表示，公司股票將繼續在阿姆斯特丹、倫敦和紐約等股市交易。