在網路上擁有超高人氣性感網紅郭鬼鬼，擁有甜美外表、白皙肌膚與G罩杯的魔鬼身材，因經常在網路上分享火辣穿搭而受到大批網友的喜愛，也因此獲得「雪乳戰神」的封號。而近日受邀出席「第三屆走鐘獎」的她，今（15）日也在臉書粉絲團及IG上曬出當天的性感穿搭，再度引起粉絲們暴動。

專為台灣YouTuber所設置的頒獎典禮「走鐘獎」於13日圓滿落幕，不少受邀出席的網紅都不忘在事前或是事後，於社群平台上曬出當天的穿搭照吸引目光。而造型百變的郭鬼鬼，今天也PO出貼文表示「超狂！雪乳戰神扮時尚惡女庫伊拉，筆直溝超深網暴動」。

照片中只見她化身女星艾瑪史東（Emily Stone）所飾演的電影「時尚惡女：庫伊拉」造型，除了帶上黑白兩色的俏麗假髮，她還穿著一套V到肚臍的低胸禮高衩服性感出場，飽滿的上圍曲線與白皙美腿也因此呼之欲出，吸引超過萬人按讚。但這套火辣的穿搭，在當時也引來不少觀看直播的網友狂酸「擠得這麼大是假奶吧」，郭鬼鬼也在貼文中正面回應「我根本沒擠好嗎！我有需要去隆胸嗎？」。

另外，郭鬼鬼還在臉書粉絲團中加碼送上當天走紅毯時的影片，一個側身前凸後翹的好身材立即乍現，讓網友忍不住大噴鼻血，直呼「看影片都超彈的，怎麼可能是假的」、「真的很有氣勢耶」、「叫阿酸去看眼科或去看影片，這麼Q彈會是假的嗎」、「郭鬼鬼真的好漂亮」、「有需要擠嗎？根本不需要」、「不愧是真戰神雪乳，屹立不搖」同樣引發熱議。