台中市經發局副局長李逸安表示，即日起至11月21日中午12時前，民眾只要至逢甲商圈拍攝舞蹈短片，就有機會獲得價值5千元的商圈消費券。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市政府經濟發展局輔導台中市逢甲商店街管理委員會15日於逢甲商圈舉辦「舞動逢甲 快樂行」記者會。經發局副局長李逸安表示，即日起至11月21日中午12時前，民眾只要至逢甲商圈拍攝舞蹈短片，就有機會獲得價值5千元的商圈消費券，且於11月21日前購買「9折消費券」滿1000元，還可獲得一張摸彩券抽好禮，歡迎民眾至逢甲商圈住宿、消費。

經發局表示，「9折消費券」發行是希望增加民眾至商圈消費，與逢甲在地店家互動，讓民眾逛夜市還可以打折，讓共同參加的民眾感受商圈店家的熱情，也為新世代年輕族群打造全新的消費體驗，未來也將搭配更多數位及網路應用，期望觸及更多消費族群，吸引更多國內外遊客到逢甲商圈住宿、旅遊。

逢甲商圈主委王朝藝提到，此次「舞動逢甲 快樂行」活動與逢甲商圈消費券推動，可以讓地方商圈活絡再現生機，非常感謝市府經發局輔導，相信商圈將會更繁榮，成為台中市重要觀光景點。

即日起至11月21日中午12時前，民眾只要至逢甲商圈拍攝台中恰恰舞蹈短片，上傳YouTube及逢甲商店街管委會臉書專頁，並標註＃舞動逢甲快樂行，就有機會獲得價值2千元至5千元的商圈消費券。

此外，於11月21日前至商圈服務處(仙草凍3兄弟-逢甲店)，花費45元即可購買面額50元的「9折消費券」，就可至商圈會員店家(有識別牌)消費，凡購買消費券滿1000元，還可獲得一張摸彩券抽獎，獎項為參與店家提供的好禮。