不需要華麗布景，只要搭配一台鋼琴，林玲慧與搭檔歌手也能唱出歌劇劇情的洶湧的情感變化，有了完整布景，又能展現不同的氣勢。百變女高音林玲慧，是這兩年疫情間，唱遍國內熱門歌劇的主力女高音，實力堅強，近期也將再唱浦契尼歌劇經典。

林玲慧表示，她從小到大從來沒有想過有天能站上大舞台唱歌，「我只會唱歌，我就把唱歌這件事情做到最好，這是我一直以來的信念。」

林玲慧現為台北教育大學音樂系教授兼系主任，畢業於義大利布雷夏國立音樂院，師事朱苔麗教授。近兩年在國內重要演出，包括在台灣國際藝術節製作的浦契尼《托斯卡》擔任女主角、衛武營歌劇院製作的浦契尼《杜蘭朵》擔任柳兒，以及在台中歌劇院製作的浦契尼《波西米亞人》擔任女主角。

林玲慧表示，朱苔麗可說是她的恩師，「我到義大利留學時，對唱歌的吸氣和吐氣方式掌握得不是很好，老師教我慢慢突破自己，從演唱技巧到生活文化，還有語言，讓我從各方面理解人聲藝術和歌劇表演內涵。」

林玲慧表示，朱苔麗帶給她重要的觀念，認真面對每一次演出，只要接下演出，就要做到位，她表示，有次她拒絕了一個演出，「我後來打電話告訴老師拒絕的原因，如果一個小節沒唱好，那我這10多年的功夫就毀了，老師也表達對我的支持，覺得拒絕得很對，因為人生不是只有唱歌而已。」

面對歌唱人生，林玲慧也曾給自己很大的壓力，「我曾經啞掉沒聲音，有個心理醫生告訴我，我在上台前會保持安靜狀態，沒有外顯的緊張感，有時反而危險，因為無法釋放情緒，我後來學會調整以平常心面對舞台，現場2千多名觀眾，不會所有人都滿意我的演唱，但我喜歡唱歌，盡力做到最好。能在舞台上唱歌，讓我感覺幸福。」

林玲慧近期演出將於11月27日在新北市淡水雲門劇場登場，12月19日在台東藝文中心，將與韓國男高音崔勝震、鋼琴家王佩瑤同台，還有資深樂評人焦元溥擔任現場導聆。