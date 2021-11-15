行政院長蘇貞昌今晚在高雄市前鎮區代天院宣講四個不同意，在台上滔滔不絕個人秀20分鐘。（石秀華攝）

民進黨「4個不同意，台灣更有力」公投說明會今（15）日晚間在前鎮區代天院進行宣講，行政院長蘇貞昌晚間近8點壓軸上台，蘇一上台禮貌性將市長陳其邁請下台，展開長達20分鐘滔滔不絕的個人秀；一上台力捧蔡英文總統為地方做事，細數執政政績，批評國民黨沒能力，只剩一個「亂」字！

蘇貞昌一上台以自己擔任閣揆初期，遇非洲豬瘟為例說，當時好家在台灣有守住，否則今天台灣就沒豬肉可吃，蘇指出，新冠肺炎一發生，第1個在飛機上防疫的國家就是台灣，今天台灣如果沒這樣的防疫，現在如何能在KTV唱歌、外出旅遊在車上唱歌，要感謝辛苦防疫團隊以及蔡總統領導有方。

蘇貞昌隨後從美中貿易大戰、股票破萬點談到長照政策，強調執政要擔任的責任，他話鋒一轉批評國民黨沒能力，只剩一個「亂」字，蘇貞昌舉例說，中央執政防疫做得好，但國民黨卻說要槍斃指揮官陳時中，國民黨擋前瞻預算，在立院丟水球、灑麵粉，他要上台報告，國民黨卻撒豬內臟，做這種事天理不容，丟臉丟到國外去。

蘇貞昌並砲轟建立核四的是國民黨，封存的也是國民黨，但廠商已解散，燃料棒也送回美國，要如何重啟核四；蘇說，即使重啟，但核四一號和二號機，都在地震斷層帶，作為台灣的主人就要蓋不同意重啟核四。

針對三接公投，蘇貞昌搬出沒電要如何讓學校班班有冷氣，沒電台積電如何來，說服在場民眾，蘇並指出，送電要高壓電塔，但要有多少工人才能將電送到家，蘇說，第三接收站設在桃園大潭，蔡總統說藻礁要保護所以移位置，現在只剩23公頃蓋第三接收站，但國民黨卻只會罵政府。

對於萊豬公投議題，蘇批評當年的馬英九進口萊牛已9年，吃到現在1年進口6萬4000噸，若按照世界標準，政府都會按照國際規矩進口，台灣沒疫苗，美國就贈送疫苗，國民黨卻將美國豬肉說成是毒豬，呼籲支持者做為一個國家主人，要有魄力和主張，讓台灣能走出去，政府會顧安全。

針對公投綁大選，蘇貞昌指出，當時開票開到半夜2點，一面開票一面等投票，一次就嚇到了，選人和公投不一樣，大選和公投還是分開比較好。