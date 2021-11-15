日媽媽藝人Costco狂買 吃到「新型水果」喊壓對寶

日本「媽媽藝人」辻希美是4個小孩的媽，14日在她的YouTube上公開她赴美式賣場好市多（Costco）採購後的商品介紹影片，內容平實而資訊量充足，不到一日已破35萬次收看。

日本過去女性藝人多在走入家庭後就離開舞台，網路發達後，不少女藝人結婚後繼續演藝工作，或同時將自己的育兒狀況分享在部落格、或是製成YouTube影片的「媽媽藝人」增多，辻希美即是先鋒者的其中一名，經營YouTube也十分成功。

14日她在影片中依序介紹了購買的紅蘿蔔、生鮭魚、明太奶油筆管麵、明太美乃滋、韓式烤牛肉、高蛋白優格「OIKOS」、生雞腿肉、蜂蜜、起士雞塊、業務用炒米粉、鴨肉風味蕎麥麵、冷凍芒果、馬卡龍、香菇、小香腸、無鹽奶油、蜂蜜奶油、蒜肉炒飯、北海道白鮭魚、米果、濕巾、魷魚絲、食材用封口袋、迷你奇異果與玩具汽車組。

當中她分享了幾項特別中意的食材或用品，像是蜂蜜以三個可愛熊形瓶分裝，較容易控制使用速度，不易變硬。又像是北海道白鮭魚可炸來吃，或是做北海道式鐵板燒「鏘鏘燒」。唯一不在她預料中的是之前愛買的濕巾賣完了，這回買了它牌卻尺寸小了一半，她雖看不懂包裝上的英文，打開一摸就知「一定是可丟進馬桶的材質」。

採購前做足功課 不忘買給老公

有些東西則是針對小孩買的，像是柑仔店桶裝魷魚絲是給小孩睡前解嘴饞，易飽的小香腸與可塗麵包的蜂蜜奶油準備用在早餐。明太美乃滋小孩愛吃，適合加在蓮藕、魚板或薯沙拉。她與小兒子一起介紹2000日圓的「玩具汽車組」，有警車、消防車等，製作品質頗佳，連垃圾車裡都裝著垃圾模樣的塑體，讓小孩玩得不亦樂乎。她也不忘老公愛吃的鴨肉風味蕎麥麵，給老公在冬日暖暖胃。

她這回採購先對「迷你奇異果」做過功課，「用IG一查，發現大家都在買！」她切開連皮吃下後大讚好吃又具高營養值，直呼「感動！這一定會爆發人氣」。而她也反省「每次去就買不停，已下定決心要自己不買什麼，結果最後還是買下去。」經常做菜的她，也準備直接把剛買的大份蒜肉炒飯加熱當晚餐，「有時候也要讓自己輕鬆一點。」

（YouTube連結：https://youtu.be/ao-1RtkLxus）