聯合國氣候變化大會（COP26）呼籲全球加快邁向淨零碳排，台泥企業團董事長張安平15日指出，面對水泥製程自身就會釋放二氧化碳，「台泥沒有迴避的空間，更應該帶頭做！」。張安平並向所有的台泥人呼籲「承擔！行動！」用最實際的方法及行動來解決碳排的問題。

張安平說，「地球，不是人類的殖民地。如今，人類打造繁榮的副作用漸漸浮現。大自然不再沉默，劇變當前，與人類文明與大自然息息相關的水泥業必須覺悟」。

「兩百年前，水泥回應了人類基礎建設的需求，讓生活更安全，更有品質。兩百年後，水泥背負的，是當代迫在眉睫的減碳義務，水泥承諾的，是2050的碳中和目標。」

張安平指出，水泥，是文明的黏著劑。造橋鋪路、建築水壩，是值得信賴的守護者。讓人類安居於塵世。沒有一種產業，可提供現代社會如此堅實的重要性。

張安平指出，兩百年前，水泥回應了人類基礎建設的需求，讓生活更安全，更有品質。兩百年後，水泥背負的，是當代迫在眉睫的減碳義務，COP26協議近世界上二百國也要求各國在2030年減碳50％水泥承諾的，是2050年的碳中和目標。

張安平指出，人類打造繁榮的副作用漸漸浮現。大自然不再沉默，劇變當前，與人類文明與大自然息息相關的水泥業必須覺悟，站在生命的第一現場，盡力修補與大自然之間的失衡關係。

張安平強調，有仰望，有承擔，才有希望，我們水泥業刻不容緩。