軍友社理事長李棟樑上午率隊慰訪陸軍八軍團，致贈慰勞品，由指揮官傅正誠代表接受。軍聞社提供。

國防部副部長王信龍致贈慰勞品。軍聞社提供

李棟樑與國安會諮委嚴德發夫婦欣賞口足畫家楊恩典老師美展。（軍聞社提供

陸軍333旅嚴訓，戰備週，全員全裝走122公里。軍聞社提供

上星期是國軍第四季戰備週，陸軍第四作戰區在戰備週中，共計出動千餘輛次各式車輛，比漢光演習還多，奔馳在作戰區道路上，其中，機步333旅，出動所有戰甲車，全旅從屏東萬金到高雄興達港，途中部隊就地夜宿，來回122公里，全員全裝去，全員全裝回，得到不少可貴的驗証與參數，訓練相當紮實成功。

軍方官員說，戰車走在公路上，夾在遊覽車或是民眾車輛當中，是以往看不到景象，騎摩托車的年經人，還會騎S型，刻意騎到戰車前方拍照留念，官兵也感受到在地鄉親對國軍的支持。為此，軍友社理事長李棟樑今日特地前往南部地區慰勉駐軍辛勞。

李棟樑是在國防部副部長王信龍上將、政戰局長簡士偉中將、陸軍政戰主任楊安中將及軍友社祕書長蔡鴻圖等人陪同，前往第八軍團指揮部慰訪，並致贈部隊慰問金及慰問品犒慰官兵。

知名的口足畫家楊恩典今天也在八軍團營區舉辦「無框世界」美展，李棟樑參觀畫展時特別向楊恩典夫婦致意，曾任八軍團司令的前國防部長、現任國安會諮詢委員嚴德發夫婦也到場參觀畫展。