上星期是國軍第四季戰備週，陸軍第四作戰區在戰備週中，共計出動千餘輛次各式車輛，比漢光演習還多，奔馳在作戰區道路上，其中，機步333旅，出動所有戰甲車，全旅從屏東萬金到高雄興達港，途中部隊就地夜宿，來回122公里，全員全裝去，全員全裝回，得到不少可貴的驗証與參數，訓練相當紮實成功。
軍方官員說，戰車走在公路上，夾在遊覽車或是民眾車輛當中，是以往看不到景象，騎摩托車的年經人，還會騎S型，刻意騎到戰車前方拍照留念，官兵也感受到在地鄉親對國軍的支持。為此，軍友社理事長李棟樑今日特地前往南部地區慰勉駐軍辛勞。
李棟樑是在國防部副部長王信龍上將、政戰局長簡士偉中將、陸軍政戰主任楊安中將及軍友社祕書長蔡鴻圖等人陪同，前往第八軍團指揮部慰訪，並致贈部隊慰問金及慰問品犒慰官兵。
知名的口足畫家楊恩典今天也在八軍團營區舉辦「無框世界」美展，李棟樑參觀畫展時特別向楊恩典夫婦致意，曾任八軍團司令的前國防部長、現任國安會諮詢委員嚴德發夫婦也到場參觀畫展。
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