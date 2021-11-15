就讀國小五年級的排灣族學童巴拉林是家扶基金會關懷的對象，爸爸在工廠擔任送貨司機，媽媽照顧家中五位子女和年邁行動不便且為重度身障的祖父，但全家都是棒球迷，假日四兄弟拉著妹妹一起打棒球，甚至自己把石頭用廢紙、紙箱包起來做成紙球來打擊，一層一層堆疊在用膠帶黏在一起。

巴拉林日前參與「迷你龍將一日體驗」公益活動後，忍不住內心激動，寫下感謝信給主辦活動的味全龍和頂新和德文教基金會，希望與味全龍球星吉力吉撈．鞏冠能看見他的信，巴拉林美夢成真，不僅拿到吉力吉撈的簽名球，還跟偶像近距離見面。

頂新和德文教基金會和味全龍也為此替巴拉林圓夢，邀請巴拉林一家來看球賽，並安排他與偶像吉力吉撈．鞏冠於賽前見面，全家人穿著排灣族服飾出席，巴拉林面對偶像很害羞，他也準備了另一封手寫信和遠在台東的奶奶親手做的傳統零錢包送給吉力吉撈，同樣來自台東縣海端鄉的邱辰也主動和巴拉林一家聊天話家常，讓現場充歡笑聲不斷。

新北市家扶中心主任林夢萍表示，非常感謝頂新和德文教基金會及社工同仁的牽線，讓孩子有機會踏上棒球場，近距離一睹職棒球員的英姿，對弱勢兒少是相當難得的機會；她也提及，受到疫情影響，許多家庭經濟受衝擊，需要社會大眾的愛心支持，讓所扶助家庭可採購需要的生活物資。捐款可洽新北家扶。