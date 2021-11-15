本周早些時候，NASA偵測到1個太空碎片接近國際太空站 (ISS)，於是太空站必須在11月11日緊急改變軌道，同時，站上的太空人也要暫避至太空船裡。

科學警報(Science Alert)報導，太空碎片可能來自廢棄的「風雲 1C 」氣象衛星，這是中國大陸製作的，然而該該衛星在 2007年時，被大陸軍方當成反衛星飛彈的標靶而摧毀。衛星炸成3500多塊碎片，其中大部分仍在軌道上運行，但它們會因持續擴散。

太空人已接到通知，前往停泊的聯盟號太空船暫時躲避，俄羅斯太空人安東‧許卡普列羅夫(Anton Shkaplerov) 和 彼得·杜布羅夫(Pyotr Dubrov )以及美國太空人馬克‧湯瑪斯凡德(Mark Thomas Vande)一起進入聯盟號 MS-19太空船，以期預計國際空間站會飛過衛星碎片。根據機組人員和地面人員之間的對話，太空人倒是沒有看到國際太空站與太空垃圾接觸的跡象，站內氣壓一切正常。

根據彈道測算部門的說法，衛星碎片與太空站的距離會在600公尺之內。