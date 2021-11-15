根據諮詢機構麥肯錫公司的研究部門公布的最新報告，在過去20年裡全球財富成長了兩倍，而中國超越美國，占據全球財富的榜首。

綜合外媒報導，這份最新報告調查了佔據全球收入超過60％的10個國家的資產負債表，並對其進行評估。報導稱，麥肯錫全球研究院的合伙人Jan Mischke表示，「我們現在比以往任何時候都更富有」。

根據這項研究，全球淨資產從2000年的156兆美元，增至2020年的514兆美元。中國占到了增量的近三分之一。中國的財富從2000年時的僅7兆美元，飆升至120兆美元；中國於2001年加入了世界貿易組織（WTO），經濟崛起開始加速。

在房地產價格漲幅較為平淡的情況下，美國的淨資產在此期間增加了一倍多，達到90兆美元。

報告稱，在世界上最大的這兩個經濟體，超過三分之二的財富由最富有的10％家庭持有，且這個占有率一直在增加。麥肯錫計算得出，全球淨資產的68％存放在房地產領域。其他則是基礎設施、機械和設備，以及智慧財產權和專利等所謂的無形資產，而無形資產的比例低得多。