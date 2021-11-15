指揮中心12號宣布，打高端者若有緊急出國需求，可加打2劑AZ、BNT或莫德納等國際認證疫苗，以因應美國等國家要求入境需疫苗接種證明。消息一出，網友酸爆「四劑帝國」。對此，台北市長柯文哲直言，身為一個醫生，他認為指揮中心的說法完全不負責任，因為這是公眾政策、不是在包廂裡飲宴的個人行為。民進黨政府不要讓國產疫苗變成笑話。

柯文哲15日在臉書發文表示，政府護航高端，結局卻是如此。民進黨政府的疫苗政策匪夷所思：採購進貨不穩，採購的金額、時程變成機密；捐的比買的還多；政府高層捲著袖子打高端疫苗之後，迄今第一劑接種僅77萬人、第二劑64萬，距離政府採購的500萬劑還非常遙遠，眼看7.6億就要因爲過期而付諸流水。

柯文哲續指，還記得九月中，高端啟動混打莫德納之臨床試驗時，陳時中說：即便目前國外還沒有mRNA混打次單位蛋白質疫苗的案例，但「相關試驗不見得要國外有才能做， 不然台灣永遠沒辦法走在最前面」。當美國宣布十一月起，境外旅客入境須出示完整疫苗接種證明，陳時中回應「世界不是只有美國」。

如今，當外界擔心國際間追打第3劑都要隔半年以上，高端卻是打完28天就能打，會不會增加副作用？指揮中心發言人莊人祥卻只用有經過ACIP (傳染病防治諮詢會預防接種組) 委員討論輕輕帶過，說副作用應該是較輕微的發燒、頭痛症狀，其他「不得而知」。

柯文哲強調，身為一個醫生，他深深認為指揮中心的說法完全不負責任，他質疑「請問當國際上六月份就開放多種疫苗混打，指揮中心為何拖到現在？是不是在為高端護航？」請問有沒有「臨床試驗、專家會議」可以證明混打高端可以產生更高效價的中和抗體？有沒有「重打間隔的安全評估報告？」如果都沒有，就請大大方方的承認「這不是混打而是重打」；不是因為高端量不夠不得不然、而是人民因為信賴政府政策卻被限制了人身自由，不得不再挨兩針。未來要是因此產生不良反應，請中央政府像高端沒過三期試驗就下單一樣爽快買單。

最後，柯文哲語重心長重申，這是公眾政策、不是在包廂裡飲宴的個人行為。民進黨政府不要讓國產疫苗變成笑話，不要把信賴你的人民，當作為政府解套的工具人。