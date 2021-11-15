俄羅斯的專家們認為，雖然即將舉行的中美領導人峰會很難達成任何歷史性的「交易」，但中國國家主席習近平可能會邀請美國總統拜登出席北京冬奧會，後者可能會接受邀請。

俄羅斯《衛星通訊社》指出，美國總統拜登和中國國家主席習近平將於北京時間11月16日上午舉行視頻會晤。倫敦政治經濟學院經濟史教授肯特．鄧（Kent Deng）認為，此次元首會晤不太可能就雙邊關係中的熱點問題達成任何重大「交易」，因為「任何重大的交易，都需要時間由雙方官僚進行處理。這需要時間，也許不早於2022年底才有可能。」

這位專家指出，目前中美兩國都致力於擺脫當前貿易戰的「邊緣政策」，擺脫圍繞台灣、新疆和香港的緊張局勢。他說，雙方都需要恢復相互理解，也許將建立在環保議題的基礎之上。「峰會將提供很好的妥協機會，特別是對拜登來說，他目前在美國的支持率不高。」

哈姆林大學政治學教授大衛．舒爾茨（David Schultz）認為，如果習近平邀請拜登出席北京冬奧會，美國領導人很可能會接受，因為這有助於他在國會選舉前獲得政治分數。

舒爾茨說：「這次訪問將和尼克森訪華一樣重要，他當時會見了毛澤東。當有機會將此用作2022年選舉的政治目的時，拜登將很難說不。」

美國將於2022年11月8日舉行國會中期選舉，對眾議院的全部435個席位和參議院100個席位中的34個進行改選。目前民主黨在眾議院的席位多於共和黨。