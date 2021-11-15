台中太平區一所國中15日上午發生國一女學生墜樓事件，上午10時10分第三節課，鐘聲響起，同學們往教室走，該名許姓女學生卻逕自走出教室外，沒多久，教室外傳來巨大聲響，她就被發現倒臥地面，經送醫搶救仍於下午3時30分宣告不治，消息傳回學校，師生皆錯愕不已。

據悉許姓女學生成績優異、與同學相處十分融洽；早上10點10分上課鐘響，同學紛紛走進教室，她就一聲不響往外走，兩、三分鐘後同學才發現她不見了，沒多久更聽到巨大聲響，許姓女學生就倒臥教室一樓，經調查，該名女學生疑似從五樓教室旁的走道跨越欄杆。

校方發現女學生墜樓後也立即叫救護車將她送往中國附醫急救，到院時全身多處骨折、頭部粉碎姓骨折，還有血胸、氣胸，搶救到下午3點30分宣告不治，女學生家長悲痛萬分，消息傳回學校，師生也都相當錯愕。

校方也在女學生課桌上發現遺書，初步了解，女學生近日和親近的親友發生口角，一直無法釋懷，但卻未表現在言行中。校方也立即啟動校安通報，並對同班同學進行悲傷輔導，此外，學校校長及教育局副督導均到醫院慰問，並提供家屬相關協助及後續處理喪務事宜。

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