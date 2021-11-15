中央氣象局表示，周四(18日)起東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，但低溫的降幅不多，下周一(22日)另一波冷空氣報到，將接近大陸冷氣團強度，最低溫時間點可能落在下周二、三，中部以北低溫約14、15度，若水氣配合，3500公尺以上高山，夜晚及清晨不排除有下雪機會。

又有冷氣團？強冷空氣「小雪」挾雨來 李富城揭下波變天時間點

明天(16日)各地大多仍為多雲到晴、穩定的天氣，僅東半部及大台北山區偶有零星飄雨；溫度方面，白天氣溫稍回升，北部及宜花高溫25至27度，中南部及台東高溫28至30度，各地早晚天氣仍涼，各地低溫約18至21度，中南部日夜溫差大。

15至16日定量降水預報。(圖/氣象局)

周三(17日)水氣增加，北部、東半部地區及中南部山區降雨機率增，其他地區雲量也增多，北部、東北部整天降雨機率高、下雨時間也較長，東部及東南部有局部短暫雨，中南部雲量增多，山區局部短暫雨，溫度方面，白天氣溫稍降或持平。

周四、周五(18日、19日)東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，白天高溫會下降至21到24度，其他地方高溫也會降低一些，至於低溫的降幅不多，約17、18度；水氣方面，周四華南雲雨區東移影響，水氣增多，北部、東半部地區及中南部山區會有局部短暫雨，周五降雨逐漸趨緩。

周六、下周日(20日、21日)水氣減少，各地大多為多雲到晴，白天高溫回升，周日下半天之後水氣會再度增多。

下周一(22日)另一波東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；此波東北季風強度比周四、周五這波強一些。氣象達人彭啟明表示，最低溫時間點可能落在下周二、三，有機會跌到14度上下，空曠地區更要多留意較低溫。

23日至25日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。