中央流行疫情指揮中心宣布，若有出國需求、又只打過高端的人，可持相關證明混打進口疫苗；指揮官陳時中更進一步表示，這是不得已的變通辦法，引發各界討論。《中天新聞》也派出記者針對此事進行街頭民調，大部分民眾都對此感到十分傻眼，直言這是根本是就是重打。

對於開放高端混打遭批雙標，陳時中14日表示，沒有所謂的雙標，而是替有需要的人解決問題，且是經專家討論後有一個變通的辦法，並不是所有打高端的人都要這麼做，這是在不得已的情況下，有這樣的必要性提供一個辦法，是經過專家討論所提出來的。

中天新聞今天(15日)派出記者在台北街頭進行街訪，詢問民眾，「疫苗開放『混打』，陳時中：『不得已的變通』，你覺得？」，並提供5個選項讓受訪民眾選擇：

1.笑死！這是「重打」不是「混打」吧

2.驚呆！「四劑帝國」台灣首創！

3.傻眼！不得已？當初不是說高端好棒棒？

4.納稅錢還來！一劑800當初為何要買高端？

5.挺高端！混打我OK體內保護力爆表！

結果顯示，有24位受訪民眾參與這次投票，其中有11人選擇選項1，5人選擇選項2，2人選擇選項3，2人選擇選項4，4人選擇選項5。

針對這項議題，受訪民眾們表示，「這好誇張喔，這很誇張耶，我覺得不可以這樣」、「等於就是白打啦」、「這根本就是重打，我一定選這個」、「這樣我覺得不叫混打，這真的就是重打」、「有點荒謬，就感覺前兩劑好像都白打了一樣，好像白挨針了」。

此外，面對爭議，高端回應，「民眾需接種基本兩劑以外的加強劑疫苗，以對抗頑強的病毒，已漸漸成為全球共識」。