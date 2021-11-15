咳嗽是不少疾病的症狀，有醫師提醒秋冬季節，久咳未癒的比例更高，伴隨痰液的量及顏色都可能是不同病徵，可以從3種情況判斷，若是乾咳超過三週沒好，或是出現血痰，就可能是肺癌造成，須就醫做進一步診斷。

振興醫院內科部主任陶啟偉在「健康2.0－名醫觀點」指出，導致咳嗽的原因很多，其中3分之1是鼻涕倒流、3分之1是胃食道逆流，剩下3分之1則可能是肺癌、支氣管擴張、氣喘或是慢性阻塞性肺病所導致。鼻涕倒流、胃食道逆流的患者在躺著時容易咳嗽。

陶啟偉解釋，如果是感冒或急性支氣管炎引發的急性咳嗽，時間大概持續一週左右就會好轉，如果咳嗽超過三週，就屬於慢性咳嗽，這時要特別注意痰液的狀態，像是「有沒有痰」、「痰色」以及「痰量」。

若是久咳超過三週且有痰，可能是急性肺炎或鼻涕倒流；若痰的顏色又濃稠又深時，則代表呼吸道可能有感染，須靠服用抗生素控制病情。

如果是沒痰的乾咳，氣管也無雜音，通常出現在4種患者身上，包括心臟衰竭、胃食道逆流、氣管受到異物或髒空氣刺激，或是肺癌患者。部分肺癌患者會有氣管阻塞，造成阻塞性肺炎，一旦出現血痰就該儘速就醫，避免延誤診斷及治療。