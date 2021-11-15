外交部今晚宣布，前副總統陳建仁15日晚間啟程訪問波蘭，並應立陶宛外交部長藍柏吉斯邀請，出席立陶宛於11月19日至20日在首府維爾紐斯舉辦的「對抗極權主義高階論壇」及發表演說，向國際社會分享台灣的民主成果，包括成功抵抗疫情、假訊息及複合式威脅。

外交部表示，陳建仁偕夫人於今晚出發，預定21日於民主論壇結束後返台。陳建仁此行將出席立陶宛於11月19日至20日在首府維爾紐斯舉辦的「民主未來－對抗極權主義高階論壇」，並於20日以貴賓身分，在午餐演講會中以「台灣是民主的試金石」為題發表演說，向國際社會分享台灣的民主成果。

陳建仁將先訪問波蘭，應邀參訪奧許維茲基金會。外交部指出，該基金會為紀念二戰期間在納粹集中營的受難者及倖存者而設立。陳建仁將參訪紀念館相關文物史料，並將見證該基金會為感念我國政府捐助而特別鐫刻的牌匾揭幕儀式，從緬懷歷史中彰顯民主自由及人權價值的可貴，彌足世人珍惜。

外交部強調，陳建仁在公衛、科學的專業成就及對民主貢獻備受國內外推崇，這次受邀出席國際論壇，將持續強化台灣與民主社群的連結與友好關係。