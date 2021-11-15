富邦悍將14日與樂天桃猿的比賽中，傳出球隊發生內鬨的消息，投手教練布魯斯推特發文後，洋投迪倫在下方留言暗指布魯斯即將離開，晚間富邦球團回應，「布魯斯近日將離台，返回美國與太太團聚。」證實布魯斯將離隊的消息。

昨天比賽到7局上結束，富邦休息區不見球員與教練，傳出有教練吵架、肢體衝突，對面桃猿休息區都有看見。之後布魯斯在推特上發文，「成為一名投手教練，最好的部分是幫助球員解決問題，這樣他們才能成為真正的自己。」

洋投迪倫則在底下留言，「13年來碰到最好的投手教練之一！謝謝布魯斯，雖然相處時間很短，但我相信我們會在我們瘋狂的棒球之旅中再次相遇。」這段話也被外界解讀布魯斯即將離隊。

針對布魯斯是否離隊的消息，晚間富邦悍將球團表示：「布魯斯教練近日將離台返回美國和太太團聚。」

富邦8月時將布魯斯從二軍拉上一軍，擔任一軍投手教練，原本的一軍投手教練吳俊良轉任一軍牛棚教練，但布魯斯擔任一軍投手教練時期多次傳出與總教練洪一中不合。