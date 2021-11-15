全新影集《CSI：Vegas》將於2022年登場。（AXN提供）

《CSI影集》自2000年首播以來，在美播出時每集都有1500萬人至2500萬人收看，不僅曾在全美民選獎連續3年榮獲「最受歡迎劇情類劇集獎」，更啟發無數人投身鑑識官、檢查官、執法人員等工作，

是引領美國刑偵類型風潮的影集之一。不少影迷們早已引頸期盼CSI回歸、不斷敲碗新一季的到來，AXN頻道正式宣告，全新影集《CSI：Vegas》於已於今年5月正式開拍，2022年將在AXN頻道重磅登場！

有別於《CSI犯罪現場：紐約》、《CSI犯罪現場：邁阿密》等衍生劇，重啟的新影集《CSI： Vegas》是母劇續作，定調為事件影集，多位重量級原卡司將於新作中再度現身，包含觀眾們熟悉的「吉爾葛瑞森」威廉彼得森（William Petersen）、「莎拉賽德爾」喬雅福克斯（Jorja Fox）、「吉姆布拉斯」保羅蓋佛爾（Paul Guilfoyle）與「大衛哈吉斯」華勒斯蘭漢（Wallace Langham）都將夢幻回歸，再次提醒大家歹路不可行。

新一季的《CSI：Vegas》也將有多位新角色加入，像是飾演拉斯維加斯犯罪實驗室負責人的寶拉紐瑟姆（Paula Newsome）、飾演首席調查員的馬特勞瑞亞（Matt Lauria）、飾演天才二級調查員的曼蒂普迪倫（Mandeep Dhillon）、飾演首席法醫的梅爾羅德里奎（Mel Rodriguez），齊心竭力效命帶來全新的犯罪鑑識故事。

《CSI：Vegas》故事的主要地點依然設定於美國內華達州的拉斯維加斯，劇情將會延續母劇，講述全新調查團隊面對犯罪實驗室的存亡危機，和數千名極惡罪犯恐將被釋放的威脅，必須尋求老朋友的協助，合力用上最先進的鑑證技術發揮所長「遵循證據」，以維護和守護「罪惡之城」的正義！

迎接全新的《CSI：Vegas》前，自11月29日周一起，每周一至五晚上9點，《CSI 犯罪現場》將重返螢幕強勢回歸！AXN為劇迷們準備好滿滿4季，從第13季一路帶領新舊觀眾回顧至最終回。