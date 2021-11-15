台北市蛋黃區房價居高不下，年輕族群買房不易，因此轉向考慮新北市，而在中和、板橋等區域逐漸飽和後，處於蛋白區的土城因基期較低、追漲空間大等條件，吸引不少首購族與換屋族關注，成為今年最熱門的房市區域之一，整體房價也從兩年前的3字頭逐步上看5字頭。

近幾年土城當地建案大多位於暫緩重劃區內，發展尚需等待期，而市中心生活機能佳，交通發達，但新案量體少，若想兼顧優美的景觀視野、享大棟距質感生活，難度又更上一層樓。「安和琉域」近瞰4萬坪低密度開發區，是土城市中心相當稀有的景觀宅，吸引許多換屋族前往鑑賞。

安和琉域與低密度綠地與四座帶狀公園為鄰，大片綠海創造遼闊視野。(圖/業者提供)

【千米綠廊景觀 安和琉域享低密度大棟距無限視野】

「安和琉域」位在延和路39巷，基地面積約1,200坪，為土城市中心近年來難得一見的大型基地開發建案，緊鄰安和國小，北面則有廣福公園、五權公園、壽德公園，以及民德公園，串聯成千米綠海散步道，並近瞰46,000坪的低密度開發綠地，堪稱都心之肺，住戶在家就能吸收到芬多精，而上千米的綠色廊道，形成大棟距無限視野，讓每一戶都擁有屬於自己的綠海景觀，享受與大自然為鄰的舒適感。

該案基地位址屬於低密度開發區，為隱於市區巷弄之內的靜巷住宅，未來捷運萬大線完工之後，距離LG09站約500公尺左右，步行大概3分鐘，既可享有便利交通，也能避開大馬路上車水馬龍的嘈雜聲，生活條件極佳。

安和琉域坐落市中心難得綠邑，並引進綠建築概念，讓居民與大自然比鄰而居。(圖/業者提供)

【純住宅規劃住戶更單純 引入綠建築概念讓生活更舒適】

負責代銷的業者表示，「安和琉域」總共171戶，皆為住家，一樓沒有店面規劃，在住戶結構上非常單純。其中，該案引入「綠建築」概念，在200多坪的景觀花園之中，栽種200株以上的喬木，讓住戶比鄰大自然。相較於其他小型基地個案，「安和琉域」公設規劃上更豐富精采，如設置健身房、動靜兼顧的兒童遊戲區，以及媽媽教室等場地，都是能夠讓住戶「有感」的規劃。

安和琉域規劃2~4房的房型，坪數介於31~48坪之間。(圖/業者提供)

個案表現上，「安和琉域」採單層2~4房均質規劃，各樓層視野遼闊，輕鬆眺望萬坪綠海，每一戶都採用邊間格局，創造極佳採光通風感。室內格局部分，該案擁有2+1房、3房、4房等房型，坪數介於31~48坪之間，適合家中有小孩的家庭居住。「安和琉域」並提供3年防水保固，讓民眾住得安心。

【土城市中心稀有景觀好宅 詢問度超高】

「安和琉域」兼具大棟距寬廣視野與優異生活機能，為市中心內十分稀有的景觀宅，也由於市區新案供給量少，因此吸引許多民眾關注，由於空間尺度規劃舒適，目前已購客自用自住的比率高。全案預計於2022年第三季完工落成，有意置產的首購族與換屋族，不妨把握良機預約鑑賞。

(表/中時新聞網製)

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