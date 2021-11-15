中央流行疫情指揮中心12日宣布，接種高端疫苗1或2劑，且有緊急出國需求的民眾，可持相關證明文件混打AZ、BNT或莫德納；陳時中日前也說明，因應出國需求，經專家討論後，可在高端接種28日後混打，對此，台北市長柯文哲今下午在議會答詢說，這不是混打，是「重打」，認為接種2劑不同但國際承認的疫苗才是混打。

柯文哲晚間在臉書加碼痛批，疫苗是公共政策，並不是在包廂裡飲宴的個人行為，民進黨不應讓國產疫苗變成笑話，更不要把信賴政府的人民作為替政府解套的工具人。

柯文哲提到，政府護航高端，結局卻是如此，民進黨政府的疫苗政策匪夷所思：採購進貨不穩，採購的金額、時程變成機密；捐的比買的還多；政府高層捲著袖子打高端疫苗之後，迄今第1劑接種僅77萬人、第二劑64萬，距離政府採購的500萬劑還非常遙遠，眼看7.6億就要因爲過期而付諸流水。

柯文哲指出，還記得9月中，高端啟動混打莫德納臨床試驗時，陳時中說，即便目前國外還沒有mRNA混打次單位蛋白質疫苗的案例，但相關試驗不見得要國外有才能做，不然台灣永遠沒辦法走在最前面。當美國宣布11月起，境外旅客入境須出示完整疫苗接種證明，陳時中回應「世界不是只有美國」。

柯文哲表示，如今，當外界擔心國際間追打第3劑都要隔半年以上，高端卻是打完28天就能打，會不會增加副作用？指揮中心發言人莊人祥卻只用有經過 ACIP（傳染病防治諮詢會預防接種組）委員討論輕輕帶過，說副作用應該是較輕微的發燒、頭痛症狀，其他「不得而知」。

柯文哲痛批，以他的專業來看，指揮中心的說法完全不負責任！請問當國際上6月份就開放多種疫苗混打，指揮中心為何拖到現在？是不是在為高端護航？ 請問有沒有臨床試驗、專家會議可以證明混打高端可以產生更高效價的中和抗體？有沒有重打間隔的安全評估報告？

柯文哲強調，如果都沒有，就請大大方方的承認這 不是混打而是重打；不是因為高端量不夠不得不然、而是人民因為信賴政府政策卻被限制了人身自由， 不得不再挨2針。未來要是因此產生不良反應，請中央政府像高端沒過三期試驗就下單一樣爽快買單。