由武漢台資企業協會主辦，武漢市臺灣青年創業就業服務中心、紅T時尚創意街區及時際創意傳媒承辦的海峽兩岸青年時尚創意節暨首屆長江盃金裳獎，大賽從2020年開始籌辦，分為初審與決審兩階段，第一階段初審以服飾設計稿件作為評分依據，第二階段須繳交服飾實物作品方進入決審，之後再參與複決審的動態走秀展示。歷時一年經過三個環節激烈的競爭，評選出最有創意與商業價值的金裳、銀裳、銅裳與優秀新裳獎。

首屆長江盃金裳獎頒獎典禮中兩岸貴賓、評審、獲獎團隊開心的連線大合照。(照片：時際創意傳媒提供)

長江盃金裳獎與台灣其它服裝設計類賽事最大的不同，在於從設計開始，獲獎者或優秀作品未來可以成為武漢服飾產業相關機構的特約設計師及红T時尚創意街區所提供的免費工作室空間。通過武漢長江文創產業發展有限公司及中華形象推廣發展協會簽署共同成立一個工作室的合作，一起促成服裝產業的市場化交流與合作。

首屆金裳獎總決賽台北現場，評審團同時直擊參賽隊伍準備前及完成後的作品，對於作品所呈現台灣特有的文化底蘊與奔放創意，一致給予好評。中華行象廣發展協會理事長朱正生表示，統觀這次作品非常精彩，在裡面我們可以看到非常多年輕的創意，透過設計，很多天馬行空的作品可以用設計展現出來，非常值得鼓勵。

首屆長江盃金裳獎總決賽，以漢台連線評審方式選出優秀作品，兩岸評審於總決賽評審結束後連線大合照。(照片：時際創意傳媒提供)

玄奘大學時尚設計系吳珮韓主任：

從學生作品，我們可以看到在台灣時尚產業的青年他們發揮他們的創意，從海選一直到複賽，到走進總決賽，要非常具有熱忱才有辦法這樣做，從初始發想到設計製作到最後走秀總決賽的部分，從早忙到晚，才能讓我們看到這麼多精彩的作品，得獎的作品很值得關注。

首屆長江盃金裳獎總決賽，玄奘大學呂佳祐和唐瑩的作品「轉摺期」。(照片：時際創意傳媒提供)

亞洲大學時尚設計學系主任同時也是金裳獎執委會主任的林青玫表示，評作品的過程發現，今年的作品跟以往有很大的不同，這次的參賽作品，很多契合當下的氛圍，我們知道地球暖化的過程當中，永續發展、可持續的發展，皆是重要的。在後疫情時代，大家蠻關心這個議題，在今年我們看到參賽者的設計理念，融合當下地球、社會所關心的議題跟趨勢，並巧妙的融合在作品當中，選手成為一個地球人去關注與呈現觀點。另外，在作品呈現的色彩還有布料也很多元化，包含有些非常亮麗的螢光用色，也有部分會用非常古樸的色彩與布料表現，每個選手的作品都非常多元，有不同的呈現。

亞洲大學黃鈺智 「信服祇敬仰」，使用串珠縫製吉祥龍紋、鳳紋，以點、線、面呈現圖騰，加上一些流蘇、花球等概念增添服裝莊嚴肅穆又不失活潑熱鬧。(照片：時際創意傳媒提供)

獨立品牌設計師康嘉偉認為，評選選參賽者的作品，主要強調設計創意跟商品本身的市場細緻度，並作為評選考慮的要點，建議同學，現在這個時代，除了在創意表現，在商品的細膩也是非常重要，自己對參賽者作品著重在這方面的要求。

首屆長江盃金裳獎總決賽，台北海洋科技大學賴巖隴的作品「禾本穗」。(照片：時際創意傳媒提供)

歷時一年的首屆長江盃金裳獎，在兩岸評審團共同選出大家心中符合評分基準的作品，但所有參賽者都很優秀，總決賽沒有被選上，並不代表作品表現不佳，可能在取向的風格上不一樣，時尚武漢與創意台北鼓勵同學、未來的參賽選手，不要放棄，要一如既往的勇往直前，不忘初心的向前大步實現你的夢想。