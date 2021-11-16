日經亞洲（Nikkei Asia）報導，歐洲聯盟（EU）本週將宣布一項新的海外基礎建設投資框架，名為「全球門戶」計劃，意在與中國的一帶一路倡議競爭。

「全球門戶」計劃（Global Gateway）將強調永續性及歐盟的價值，以強化與夥伴間的連結。在印太地區，這項框架預定將聚焦於數位連結，因為歐盟尋求增加與該區域的交往。

根據日經亞洲所見的「歐洲全球門戶夥伴關係戰略」（European Strategy of Global Gateway Partnerships）草案，這項框架將聚焦五大領域，包括數位轉型、乾淨能源轉型、交通運輸、人與人之間的連結及貿易和韌性供應鏈。著重何者視地理區域而定。

這份草案提及：「這些投資必須具全面性、安全性及永續性，目的是拉近國家、社會及人民間的距離，以期環保及數位兩方面的轉型都能符合歐盟價值，尤其是民主、法治及人權。」

在印太地區，這項框架的首要重點「將是與重要志同道合國家間的數位夥伴關係」，例如促進人工智慧（AI）監管。歐盟也將研究與東南亞國家協會（ASEAN）的潛在連結夥伴關係，類似於已與日本及印度建立的夥伴關係。

這項倡議將獲歐盟和會員國及開發金融機構的資源支持。預計歐洲公共資金將為這項倡議進一步融資給中低收入國家，主要是透過歐盟的新投資框架「歐洲永續發展基金+」（EFSD+）。

「歐洲永續發展基金+」可提供數十億歐元的混合撥款，並且可為投資提供400億歐元（約新台幣1.27兆元）擔保。

相較之下，一帶一路倡議並無關於財政規模的官方或明確數字，但中國國家主席習近平2017年曾承諾為該倡議提供1240億美元資金。一帶一路倡議在巴爾幹半島西部及東歐地區投資，已讓歐盟內部感受到衝擊。

歐盟幾乎毫不掩飾對北京海外基礎建設投資模式的懷疑，以及歐盟提供永續發展替代方案的意圖。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1101115