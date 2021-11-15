蔡英文總統今晚出席在國家音樂廳舉行的「誠實自然：2021年李登輝紀念音樂會」，感念李登輝一生為民主奉獻，盼其無私精神長存臺灣。音樂會更特別透過「黃昏的故鄉」一曲，追憶已逝的前駐泰國代表處代表李應元，感謝他在生前對臺灣民主的努力與付出。

為緬懷李登輝的生平與貢獻，李登輝基金會此次透過舉辦紀念音樂會的方式，由曾在李前總統追思禮拜獻詩、以淡江中學校友為主的八角塔男聲合唱團演出，並邀請知名導演吳念真導聆，希望結合樂曲、歌聲與吳導極具情感渲染力的口白，來講述、回顧李登輝的一生。

音樂會將李登輝的生平分為日治出身、學生時代、愛情婚姻、家庭生活、農政專業、戰後臺灣、民主貢獻、宗教信仰、隆重國葬及故人愛吟等十個主題，透過選唱「紅蜻蜓」、「月夜愁」、「農家樂」與「千風之歌」等曲目，訴說李登輝生前的生命故事。

蔡英文今晚與財團法人李登輝基金會董事長李安妮暨夫婿賴國洲、日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰伉儷，以及總統府副秘書長李俊俋等人共同聆賞精彩的音樂饗宴。包括文化部長李永得、民進黨立法院黨團總召柯建銘及前立法院長王金平等均出席該場活動。