網紅黃琳擁有亮麗外型、火辣身材，因五官神似Angelababy有「台版Angelababy」之稱，而其實她在讀大學時就小有名氣，被封為「世新女神」，多次登上PTT表特版，不時會在社群網站分享養眼福利，最近她又曬出一張泳裝辣照，小了好幾號的比基尼令她炸出南北半球，辣度破表。

照片中，黃琳戴著漁夫帽，坐在泳池旁的躺椅上，沐浴在陽光底下，對著鏡頭露出甜美笑容，而視線往下一看，她穿著一身酪梨綠的比基尼，即便外面套上一件披肩袖套，仍可看出比基尼尺寸過小，乍看下根本就像只有一條線，完全包不住她的豐滿上圍，不但炸出北半球和超深事業線，南半球也整個溢出，同時秀出纖細蠻腰、修長美腿，完美身材比例一覽無遺，相當性感。

黃琳曬出辣照後，吸引大票粉絲暴動留言狂讚「太扯了啦」、「正到爆」、「突然好喜歡綠色」、「真是節儉 連布料都能省成這樣」、「這張無敵了」、「太辣了吧」。另外，黃琳不只傲人身材圈粉，近期還推出單曲《你太可愛》，可見其人氣火紅程度。